Вскоре оперативники обнаружили брошенный микроавтобус. Сейчас ведутся поиски пассажиров автобуса

Микроавтобус с неизвестными прорвался через близкий пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Северо-Западного таможенного управления, информирует еizvestia.com.

В ходе происшествия пострадал сотрудник таможни, он не получил серьезных ранений.

Вскоре оперативники обнаружили брошенный микроавтобус. Сейчас ведутся поиски пассажиров автобуса. «Есть понимание того, кто это сделал», — заявил агентству информированный источник.

В настоящее время автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме.

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