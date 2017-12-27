|Микроавтобус с неизвестными прорвался через границу России со стороны Финляндии
|27.12.2017 10:51
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Вскоре оперативники обнаружили брошенный микроавтобус. Сейчас ведутся поиски пассажиров автобуса
Микроавтобус с неизвестными прорвался через близкий пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Северо-Западного таможенного управления, информирует еizvestia.com.
В ходе происшествия пострадал сотрудник таможни, он не получил серьезных ранений.
Вскоре оперативники обнаружили брошенный микроавтобус. Сейчас ведутся поиски пассажиров автобуса. «Есть понимание того, кто это сделал», — заявил агентству информированный источник.
В настоящее время автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме.
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