На Тернопольщине мужчина хотел изнасиловать 10-летнюю девочку, ее мама бросилась на обидчика с ножом.

70-летний мужчина-пенсионер напоил пятиклассницу и затащил к себе домой, в итоге сам попал на операционный стол, информирует svodka.net.

Как сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, с двумя проникающими ножевыми ранениями 17 апреля бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину 1948 года рождения.

У пострадавшего — ранение живота с повреждением внутренних органов и порез ноги. Пенсионер, истекая кровью, пришел к бывшей жене, которая и вызвала медиков.

По предварительной информации, пострадавший пенсионер напоил алкоголем десятилетнего соседского ребенка. После этого затащил девочку в квартиру, раздел и пытался вступить с ней в половые сношения.

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Детские крики услышали женщины. Подойдя к дому, они увидели обнаженного деда и ребенка. Одна из них побежала сообщить о ситуации маме девочки, которая живет неподалеку.

Женщина бросилась к соседу, выбила окно, а потом дверь. Оттянув дочь, схватила нож и нанесла ранение обидчику.

После этого забрала пятиклассницу домой и вызвала полицию и скорую.

Раненый мужчина сумел дойти к бывшей жене, которая вызвала медиков. Девочку забрали в реанимацию. Следов изнасилования на ней медики не обнаружили, только синяки на руках в области запястья. С ней будут общаться психологи.

Мужчину прооперировали, но в сознание он еще не пришел. Маму девочки задержали согласно статье 208 УПК. Данный факт внесен в Единый список досудебных расследований по статье 121 УКУ.

Решается вопрос об открытии уголовного производства согласно статье 156 — развращение несовершеннолетних. Продолжается следствие.

Ранее в городе Новограде-Волынском Житомирской области полицейские задержали мужчину, который пытался изнасиловать 9-летнюю девочку.

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