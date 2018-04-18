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Кабмин прогнозирует, что в 2019 году доллар будет стоить 30,5 грн
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18.04.2018 12:06
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Рост ВВП Украины в 2019 году ожидается на уровне 3,6%, прогнозируют
в украинском правительстве. Кабмин прогнозирует на 2019 год курс
нацвалюты 30,5 грн/$ Фото: Gordonua.com Рост ВВП Украины
ожидается на уровне 3,6%.По прогнозам правительства,
рост индекса потребительских цен по итогам 2019 года составит
6,5%.В начале апреля в Министерстве экономического развития и
торговли Украины прогнозировали, что в 2019 году рост реального ВВП
составит 3,1% (минимум – 2%, максимум – 3,5%), а
номинальный будет на уровне 3,9019 трлн грн.Национальный
банк Украины установил на 18 апреля курс гривны на
уровне 26,08 грн/$.
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