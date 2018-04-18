Рост ВВП Украины в 2019 году ожидается на уровне 3,6%, прогнозируют в украинском правительстве. Кабмин прогнозирует на 2019 год курс нацвалюты 30,5 грн/$ Фото: Gordonua.com Рост ВВП Украины ожидается на уровне 3,6%.По прогнозам правительства, рост индекса потребительских цен по итогам 2019 года составит 6,5%.В начале апреля в Министерстве экономического развития и торговли Украины прогнозировали, что в 2019 году рост реального ВВП составит 3,1% (минимум – 2%, максимум – 3,5%), а номинальный будет на уровне 3,9019 трлн грн.Национальный банк Украины установил на 18 апреля курс гривны на уровне 26,08 грн/$. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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