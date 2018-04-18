Бывший президент Украины Виктор Янукович 22 февраля 2014 года договорился об отмене планируемого штурма резиденции "Межигорье" с тогдашним главой "Правого сектора" Дмитрием Ярошем. Об этом сообщил нардеп Михаил Добкин в ходе допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Януковича.

Также Добкин дал показания об угрозах жизни Януковича:

"Он говорил, что ему руководство РФ и США гарантируют, что это соглашение будет выполнено.

Когда между ночи звонки поступали из Киева, он, находясь в нервном состоянии, попросил найти ему Яценюка.

Его соединили. Он высказывал Яценюку претензии, что тот не соблюдает обязательства.

Яценюк должен был отвести людей. Это было в ночь с 21 на 22 февраля", - заявил свидетель, добавляя, что вероятно это было три часа ночи или четыре утра.

По словам Добкина, Янукович верил в гарантии выполнения соглашения.

"Я понимал, что людей назад они забрать уже не могут. Он мне говорил, что я ничего не понимаю. Он был абсолютно уверен. Он считал, что ему нужно побыть в Харькове чтобы не провоцировать людей, потом в другом регионе, потом вернуться в Киев и выполнить условия соглашения", - заявил он.

Адвокат Сердюк спросил, выполнила ли оппозиция свои обещания.

Добкин: "Мое отношение абсолютно субъективно. Я считаю, что все, что произошло после этого, это громадное преступление по отношению к государству. Никто ничего не сделал."

"Кто должен нести ответственность перед народом?" - спрашивает Сердюк.

Прокурор просит снять вопрос, но суд допускает его.

"Я считаю, что в жизни все должны отвечать за свои слова, свои договоренности. Тем более если люди наделены спецполномочиями, и могут давать гарантии от имени целого народа. Я считаю, что все, кто подписывал данный договор, должны нести ответственность", - подчеркнул Добкин.

Бывший харьковский губернатор Михаил Добкин рассказал, как в 2014 году выполнил просьбу и.о. президента Александра Турчинова и обеспечил безопасный вывоз из Харькова освобожденной Юлии Тимошенко.

Об этом он также сообщил в среду на допросе в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.

По словам Добкина, 22 февраля 2014 года ему на мобильный позвонил на тот момент уже и.о. президента Александр Турчинов и сообщил, что в стране поменялась власть.

"Суть его обращения ко мне была, чтобы я сделал все от меня зависящее и обеспечил безопасность для перемещения находящейся на тот момент под арестом в Харькове Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт, а туда за ней уже выслали специальный борт", - заявил он.

Добкин сказал, что выполнил это поручение. Он поехал в больницу, где под охраной пребывала Тимошенко, пообщался с руководством спецподразделения "Альфа" и обеспечил безопасную доставку политика в аэропорт.

"Убедился, что есть транспорт, безопасность, что "Альфа" проводит, что ей (Тимошенко - ред ничего не угрожает, и поехал заниматься своей семьей", - сообщил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира