|Янукович был уверен, что РФ И США выступили гарантами разрешения политического кризиса в Украине в 2014 году
|18.04.2018 12:07
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Бывший президент Украины Виктор Янукович 22 февраля 2014 года договорился об отмене планируемого штурма резиденции "Межигорье" с тогдашним главой "Правого сектора" Дмитрием Ярошем. Об этом сообщил нардеп Михаил Добкин в ходе допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Януковича.
Также Добкин дал показания об угрозах жизни Януковича:
"Он говорил, что ему руководство РФ и США гарантируют, что это соглашение будет выполнено.
Когда между ночи звонки поступали из Киева, он, находясь в нервном состоянии, попросил найти ему Яценюка.
Его соединили. Он высказывал Яценюку претензии, что тот не соблюдает обязательства.
Яценюк должен был отвести людей. Это было в ночь с 21 на 22 февраля", - заявил свидетель, добавляя, что вероятно это было три часа ночи или четыре утра.
По словам Добкина, Янукович верил в гарантии выполнения соглашения.
"Я понимал, что людей назад они забрать уже не могут. Он мне говорил, что я ничего не понимаю. Он был абсолютно уверен. Он считал, что ему нужно побыть в Харькове чтобы не провоцировать людей, потом в другом регионе, потом вернуться в Киев и выполнить условия соглашения", - заявил он.
Адвокат Сердюк спросил, выполнила ли оппозиция свои обещания.
Добкин: "Мое отношение абсолютно субъективно. Я считаю, что все, что произошло после этого, это громадное преступление по отношению к государству. Никто ничего не сделал."
"Кто должен нести ответственность перед народом?" - спрашивает Сердюк.
Прокурор просит снять вопрос, но суд допускает его.
"Я считаю, что в жизни все должны отвечать за свои слова, свои договоренности. Тем более если люди наделены спецполномочиями, и могут давать гарантии от имени целого народа. Я считаю, что все, кто подписывал данный договор, должны нести ответственность", - подчеркнул Добкин.
Бывший харьковский губернатор Михаил Добкин рассказал, как в 2014 году выполнил просьбу и.о. президента Александра Турчинова и обеспечил безопасный вывоз из Харькова освобожденной Юлии Тимошенко.
Об этом он также сообщил в среду на допросе в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.
По словам Добкина, 22 февраля 2014 года ему на мобильный позвонил на тот момент уже и.о. президента Александр Турчинов и сообщил, что в стране поменялась власть.
"Суть его обращения ко мне была, чтобы я сделал все от меня зависящее и обеспечил безопасность для перемещения находящейся на тот момент под арестом в Харькове Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт, а туда за ней уже выслали специальный борт", - заявил он.
Добкин сказал, что выполнил это поручение. Он поехал в больницу, где под охраной пребывала Тимошенко, пообщался с руководством спецподразделения "Альфа" и обеспечил безопасную доставку политика в аэропорт.
"Убедился, что есть транспорт, безопасность, что "Альфа" проводит, что ей (Тимошенко - ред ничего не угрожает, и поехал заниматься своей семьей", - сообщил он.