В Великобритании возле госпиталя священный Марии, где должен появиться на свет третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, начали селиться в палатках поклонники королевской семьи, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что в этом госпитале ранее появились на свет двое других детей пары - принц Джордж и принцесса Шарлотта

По данным источника, герцогиня родит третьего наследника до конца месяца, но фанаты уже поселились в палатках под дверью больницы.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон всегда приковывала взгляды людей со только мира своими удачными образами. Хотя из-за протокола у нее есть огромное количество правил и ограничений в дресс-коде, она всегда умеет подобрать удачное соединение.

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