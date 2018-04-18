Чудом обошлось без тяжелых травм. Синяки и ушибы. Помощь медики оказали на месте

Отмечается, что пострадали 8 человек, однако им не понадобилась госпитализация.

"Жесть на трассе: Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе перевернулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое стекло автобуса с соотечественниками", - сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что в течение десяти минут прибыли чешские медики, оказали помощь всем пострадавшим.

Чудом обошлось без тяжелых травм. Синяки и ушибы. Помощь медики оказали на месте. В паблик отмечают, что за Украинское выехал ближайший свободный автобус.

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.