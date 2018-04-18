|В Чехии автобус с украинскими попал в ДТП, восемь человек пострадали, - ФОТО
|18.04.2018 12:08
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Чудом обошлось без тяжелых травм. Синяки и ушибы. Помощь медики оказали на местеАвтобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие в Чехии, в 100 километрах от украинской границы.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Отмечается, что пострадали 8 человек, однако им не понадобилась госпитализация.
"Жесть на трассе: Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе перевернулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое стекло автобуса с соотечественниками", - сообщает dtp.kiev.ua.
Сообщается, что в течение десяти минут прибыли чешские медики, оказали помощь всем пострадавшим.
Чудом обошлось без тяжелых травм. Синяки и ушибы. Помощь медики оказали на месте.
В паблик отмечают, что за Украинское выехал ближайший свободный автобус.
Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".
Все погибшие находились в маршрутке.
Позже стало сообщалось, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.