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В Чехии автобус с украинскими попал в ДТП, восемь человек пострадали, - ФОТО
18.04.2018 12:08
В Чехии автобус с украинскими попал в ДТП, восемь человек пострадали, - ФОТО
Чудом обошлось без тяжелых травм. Синяки и ушибы. Помощь медики оказали на месте
Автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие в Чехии, в 100 километрах от украинской границы.
В Чехии автобус с украинскими попал в ДТП, восемь человек пострадали, - ФОТО Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Отмечается, что пострадали 8 человек, однако им не понадобилась госпитализация.

"Жесть на трассе: Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе перевернулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое стекло автобуса с соотечественниками", - сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что в течение десяти минут прибыли чешские медики, оказали помощь всем пострадавшим.

Чудом обошлось без тяжелых травм. Синяки и ушибы. Помощь медики оказали на месте.

В паблик отмечают, что за Украинское выехал ближайший свободный автобус.

Напомним, в Кривом Роге  в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.

Позже стало сообщалось, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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