Правительство утвердило с доработкой в трехдневный срок
распоряжение Кабинета министров "Об одобрении проекта Основных
направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы" (бюджетная
декларация - ред). Соответствующее решение принято на заседании
правительства 18 апреля, передает корреспондент
Отметим, документ определяет основные направления бюджетной
политики на последующие годы и содержит макропрогноз, который
учитывают при создании проекта бюджета на следующий год.
Согласно проекту декларации, номинальный ВВП в 2019 году составит 3
733, 9 млрд грн, настоящий ВВП - 3,6%, инфляция (декабрь к декабрю)
- 6,5%. Средний обменный курс гривны составит 30,5 грн за доллар.
Уровень безработицы - 8,9%.
Обратим внимание, эти показатели могут корректироваться в
зависимости от реального состояния экономики.
Относительно бюджетных показателей: недостаток госбюджета-2019
планируется на уровне 2,2% ВВП. Предельный объем госдолга не должен
превысить 56% ВВП.
При этом прожиточный минимум будет расти трижды в год. Так с января
2019 он составит 1853 гривны, с июля - 1936 гривен, с декабря -
2011 грн.
Заметим, на этот раз в проекте бюджетной декларации не определены
основные показатели государственного бюджета на следующие три года
(2019-2021) и предельные размеры расходов главных распорядителей
бюджетных средств.
Как сообщал , Международный валютный фонд обновил прогноз по росту
валового внутреннего продукта Украины в 2019 году на уровне
3,3%.
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