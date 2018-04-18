Эту фразу Андронов произнес в конце 2014 года.

Известный российский комментатор Алексей Андронов рассказал, что в России на него завели уголовное дело за фразу «никто не заставит меня разлюбить Украину», информирует svodka.net.

«Следственный комитет. Два с половиной часа, которые не забудешь никогда. 282-я статья. Там огромная папка: интервью, красным фломастером обведена фраза: «Ничто и никто не сможет помешать мне любить Украину», — рассказал Андронов.

По его словам, он был вынужден объяснить следователю, что просто любит Украину.

В итоге дело было закрыто и признаков экстремизма в словах комментатора обнаружено не было.

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Стоит отметить, что эту фразу Андронов произнес в конце 2014 года.

282-я статья в российском уголовном кодексе звучит как «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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