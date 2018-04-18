По словам экс-главы Харьковской области Михаила Добкина, экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал ему, что его охранник получил огнестрельное ранение по дороге в Харьков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Добкин: Януковича тревожило, что на территории "Межигорья" оставалось еще семь его охранников Фото: ЕРА Об этом Добкин сообщил сегодня, 18 апреля, во время заседания Оболонского суда Киева, который рассматривает дело по обвинению Януковича в госизмене, передает корреспондент "Это был рассказ о том, как они выезжали из "Межигорья" и рассказ о том, что их автомобиль был обстрелян и один из охранников получил огнестрельное ранение. Если не ошибаюсь, по-моему, в ногу. Но я могу ошибаться, в ногу или не в ногу", – рассказал он.Добкин добавил, что в Харьков Янукович прибыл после 22.00 на двух вертолетах. В одном вертолете с президентом были глава Администрации Президента Андрей Клюев, глава Верховной Рады Владимир Щербак и сын главы государства Виктор Янукович. После прилета президента в службу безопасности харьковского аэропорта поступил звонок о минировании, следовательно выезд Януковича с территории аэродрома задержали на час.По словам экс-губернатора, во время часового ожидания Януковичу позвонили с сообщением, что к "Межигорью" идет толпа вооруженных людей."Самое главное, что тревожило главу государства, что на территории какого-то ангара в "Межигорье" оставалось еще семь его охранников без средств защиты и им угрожает опасность. Он с кем-то ругался по телефону и потом сказал, чтобы его соединили с главой СБУ. Пока его соединяли, он обратился к своему ныне покойному сыну Виктору, чтобы тот подошел к экипажу одного из вертолетов и узнал, хватит ли у него топлива вернуться, чтобы забрать этих людей и вывезти в Харьков", – рассказал Добкин.Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014 года. По данным СБУ, он покинул страну в ночь на 23 февраля 2014 года. К тому моменту в Украине три месяца продолжались массовые протесты и были жертвы между митингующих и правоохранителей в результате силового противостояния.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что вывоз ценных вещей из резиденции Януковича "Межигорье" под Киевом начался 19 февраля, то есть до расстрела митингующих в центре Киева, и длился до 22 февраля. На видео видно, как неизвестные люди выносят из особняка "Хонка", в котором жил экс-президент, картины, иконы, вазы, часы, оружие и грузят в автомобили и вертолет. На одном из опубликованных видео зафиксировано, как за процессом вывоза вещей наблюдает лично экс-президент. На пресс-конференции в России в ноябре 2016 года Янукович заявил, что он "из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью". В январе 2018 года прежний охранник Януковича Олесь Шаран рассказал в суде, что перед выездом экс-президента в Харьков 21 февраля 2014 года вещи из его резиденции "Межигорье" заносили в грузовой автомобиль. Он добавил, что ранее такого вывоза вещей из "Межигорья" не видел.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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