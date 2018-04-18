Работник Государственной лесной охраны допустил вырубку деревьев на 857 тыс. гривен

Дрогобычский городской суд освободил его от наказания, сообщает zaxid.net.

Cлидство выяснило, что мастер леса Воля-Якубовского лесничества, подчиненного ГП "Дрогобычское лесное хозяйство", в течение нескольких месяцев не фиксировал незаконных рубок на вверенной ему территории леса.

В решении суда сказано, что работник допустил самовольное рубки 84 деревьев породы дуб обыкновенный и граб с весны 2017 по 16.08.2017 года.

Так он навредил лесному хозяйству на 857 000 000 гривен.

Суд указывает, что такие убытки - это тяжелые последствия.

Следствие так и не установило тех, кто незаконно рубил деревья.

Но 29 марта обвиняемый и прокурор заключили соглашение.

Работник леса признал вину.

Обе стороны согласились на наказание три года лишения свободы с лишением права занимать должности в лесохозяйствах в течение 1,5 года и со штрафом - 10 200 гривен.

Мастер леса просил суд амнистировать его, имея двух несовершеннолетних детей.

В конце концов, суд арестовал его на три года и оштрафовал, но потом Дрогобычский суд амнистировал мужа и установил ему испытательный срок 1,6 года.