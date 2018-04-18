|Лесник позволил незаконную вырубку деревьев на миллион, а получил штраф - 10 тыс.
|18.04.2018 12:16
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Работник Государственной лесной охраны допустил вырубку деревьев на 857 тыс. гривенНо вместо тюрьмы нарушитель заплатил только штраф - 10 тыс. гривен.
Фото: khm.depo.ua
Дрогобычский городской суд освободил его от наказания, сообщает zaxid.net.
Cлидство выяснило, что мастер леса Воля-Якубовского лесничества, подчиненного ГП "Дрогобычское лесное хозяйство", в течение нескольких месяцев не фиксировал незаконных рубок на вверенной ему территории леса.
В решении суда сказано, что работник допустил самовольное рубки 84 деревьев породы дуб обыкновенный и граб с весны 2017 по 16.08.2017 года.
Так он навредил лесному хозяйству на 857 000 000 гривен.
Суд указывает, что такие убытки - это тяжелые последствия.
Следствие так и не установило тех, кто незаконно рубил деревья.
Но 29 марта обвиняемый и прокурор заключили соглашение.
Работник леса признал вину.
Обе стороны согласились на наказание три года лишения свободы с лишением права занимать должности в лесохозяйствах в течение 1,5 года и со штрафом - 10 200 гривен.
Мастер леса просил суд амнистировать его, имея двух несовершеннолетних детей.
В конце концов, суд арестовал его на три года и оштрафовал, но потом Дрогобычский суд амнистировал мужа и установил ему испытательный срок 1,6 года.
Напомним, что в сентябре прошлого года Порошенко поставил под сомнение эффективность моратория на вывоз леса и подписал закон о усиления ответственности за незаконную порубку леса и нарушение требований по охране лесов.