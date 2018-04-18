Украинским туристам в скором времени придется выложить дополнительные деньги за посещение мировой достопримечательности, пишет со ссылкой на .

Как стало известно, власти Венеции задумались над введением туристического сбора с тех путешественников, которые посещают город без ночевки.

Инициативу выдвинул мэр Венеции Луиджи Бруньяро после того, как на пасхальные праздники в город прибыло около 125 тыс человек. Отметим, что это вызвало недовольство местных жителей и настоящее столпотворение на узких улочках города.

«Мы не успевали убирать мусор. На мостах было не протолкнуться. Те, кто здесь живут, работают или размещаются в городском отеле, могут войти. Другие должны держаться подальше», – заявил чиновник.

Глава города считает, что власти имеют право закрывать город в такие многолюдные дни. Венеция имеет право начать контролировать количество путешественников.

Технически невозможно не пустить в город туристов, прибывающих по железной дороге, но в стоимость билета можно добавить специальный налог, который компенсировал бы «потенциальный вред» от туриста. Так же можно ввести плату с туристов, которые приезжают в Венецию на однодневные экскурсии.

Когда именно будет принят новый закон, пока неизвестно.

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