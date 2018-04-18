По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики и устроил резню.

Нападение на школу в российском Стерлитамаке устроил 17-летний учащийся коррекционного класса, информирует svodka.net.

Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Башкортостану.

«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджег», — говорится в сообщении.

Как сообщается, после этого сработала пожарная сигнализация.

Читайте: Путин боится резни после закрытия границ ОРДЛО с Россией. Просит амнистию для боевиков

Одна из девочек, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

Нападавший и потерпевшие госпитализированы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира