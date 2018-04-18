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Добкин: 22 февраля 2014 года Янукович высказывал претензии Яценюку, что тот не держит своего слова
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18.04.2018 12:22
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Экс-президент Украины Виктор Янукович высказывал претензии на тот
момент главе фракции "Батьківщина" Арсению Яценюку, который должен
был организовать разблокирование протестующими правительственных
зданий в Киеве, сообщил экс-глава Харьковской области Михаил
Добкин. Янукович надеялся, что, несмотря на гибель людей на
Майдане, лидеры оппозиции смогут уговорить протестующих на
компромисс с властью Фото: ЕРА 18 апреля, во время дачи показаний в
Оболонском суде Киева, где рассматривается дело по обвинению
Януковича в госизмене, передает корреспондент "В какой-то
из моментов Янукович, находясь уже в таком нервном состоянии,
сказал найти ему по телефону Яценюка. Его с Яценюком соединили, он
разговаривал с ним и высказывал ему претензии по поводу того, что
тот не держит своего слова и не выполняет взятую на себя часть
договоренностей, из которых я понял, что Яценюк или кто-то другой
должны были отвести людей с блокады основных государственных зданий
в правительственном квартале в городе Киеве", – рассказал
Добкин.Он уточнил, что разговор с Яценюком произошел в ночь с 21 на
22 февраля 2014 года.19 февраля 2014 года Яценюк сообщил,
что Янукович обвиняет оппозицию в невыполнении договоренности
с властью."Переговоры у Януковича закончились ничем. Он не готов
отвести войска. Депутаты от оппозиции говорят, что за столом
звучала угроза привлечь к ответственности всех руководителей
оппозиции. Янукович считает, что оппозиция не придерживается
договоренностей", – заявил он.В конце 2013-го – начале
2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к
смене власти. В это время митингующим противостояли
правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты
(титушки). С 18-го по 20 февраля 2014 года были убиты 77
протестующих, около 700 человек получили ранения.
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