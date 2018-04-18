Экс-президент Украины Виктор Янукович высказывал претензии на тот момент главе фракции "Батьківщина" Арсению Яценюку, который должен был организовать разблокирование протестующими правительственных зданий в Киеве, сообщил экс-глава Харьковской области Михаил Добкин. Янукович надеялся, что, несмотря на гибель людей на Майдане, лидеры оппозиции смогут уговорить протестующих на компромисс с властью Фото: ЕРА 18 апреля, во время дачи показаний в Оболонском суде Киева, где рассматривается дело по обвинению Януковича в госизмене, передает корреспондент "В какой-то из моментов Янукович, находясь уже в таком нервном состоянии, сказал найти ему по телефону Яценюка. Его с Яценюком соединили, он разговаривал с ним и высказывал ему претензии по поводу того, что тот не держит своего слова и не выполняет взятую на себя часть договоренностей, из которых я понял, что Яценюк или кто-то другой должны были отвести людей с блокады основных государственных зданий в правительственном квартале в городе Киеве", – рассказал Добкин.Он уточнил, что разговор с Яценюком произошел в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года.19 февраля 2014 года Яценюк сообщил, что Янукович обвиняет оппозицию в невыполнении договоренности с властью."Переговоры у Януковича закончились ничем. Он не готов отвести войска. Депутаты от оппозиции говорят, что за столом звучала угроза привлечь к ответственности всех руководителей оппозиции. Янукович считает, что оппозиция не придерживается договоренностей", – заявил он.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. В это время митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). С 18-го по 20 февраля 2014 года были убиты 77 протестующих, около 700 человек получили ранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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