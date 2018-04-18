В Кривом Роге возросло количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и автобуса, произошедшего во вторник, 17 апреля, сообщает Громадське .

По словам заведующего приемного отделения местной больницы Владимира Степанова, в среду, 18 апреля, в больнице скончался один из пострадавших. Также эту информацию подтвердил главный врач и заведующий отделением политравмы.

Таким образом, в настоящее время число жертв ДТП в Кривом Роге увеличилось до девяти человек.

Как сообщал svodka.net, сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении водителю автомобиля Mazda , который является одним из участников смертельного дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге, которое произошло во вторник утром, 17 апреля.

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