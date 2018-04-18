Он считает, что присутствие президента - это нарушение, так как "он же не просто зашел, а остановил аукцион"

По словам Чернышева, то, что президент присутствовал на торгах, очень странно.

"Аукцион - конкурентный мероприятие по определенным правилам. Если они нарушаются, то чисто гипотетически и проигравшая сторона может обжаловать" , - сообщил в интервью для совместного проекта Экономической правды и "Зе Интервьюер".

Он считает, что присутствие президента - это нарушение, так как "он же не просто зашел, а остановил аукцион".

"Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку - торги закончились, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торги еще не начинались, действительно аукцион прервался " - отметил Чернышов.

"Я думаю, что в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал. Государство само установила правила аукциона, и она же его прервала, как это так?", - добавил он.

По словам президента Киевстара, в правилах прописано, что аукцион может прерываться по просьбе операторов, чтобы они могли посоветоваться, позвонить в штаб-квартиру, если произошло что-то чрезвычайное, "не дай Бог кто-то потерял сознание".

" А о том, что президент может прийти и прервать торги, там не написано. То есть это четко против правил было сделано", - подытожил Чернышев.