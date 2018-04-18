|Глава Киевстара о 4G: Порошенко пришел и остановил торги
|18.04.2018 12:24
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Он считает, что присутствие президента - это нарушение, так как "он же не просто зашел, а остановил аукцион"Глава компании "Киевстар" Петр Чернышов назвал появление президента Украины на торгах по частотам 4G нарушением.
Фото: з вільних джерел
По словам Чернышева, то, что президент присутствовал на торгах, очень странно.
"Аукцион - конкурентный мероприятие по определенным правилам. Если они нарушаются, то чисто гипотетически и проигравшая сторона может обжаловать" , - сообщил в интервью для совместного проекта Экономической правды и "Зе Интервьюер".
Он считает, что присутствие президента - это нарушение, так как "он же не просто зашел, а остановил аукцион".
"Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку - торги закончились, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торги еще не начинались, действительно аукцион прервался " - отметил Чернышов.
"Я думаю, что в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал. Государство само установила правила аукциона, и она же его прервала, как это так?", - добавил он.
По словам президента Киевстара, в правилах прописано, что аукцион может прерываться по просьбе операторов, чтобы они могли посоветоваться, позвонить в штаб-квартиру, если произошло что-то чрезвычайное, "не дай Бог кто-то потерял сознание".
" А о том, что президент может прийти и прервать торги, там не написано. То есть это четко против правил было сделано", - подытожил Чернышев.
Как известно, во время торгов при частоте 4G в диапазоне 1800 МГц присутствовал президент.