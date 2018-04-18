Ранее документы передавали послу Италии в Украине. Однако реакции не последовало.

В Верховной Раде подготовили список из 25 граждан Италии, которые воевали против Украины на Донбассе. Об этом заявил народный депутат фракции БПП Андрей Антонищак, информирует svodka.net.

«Группа народных депутатов обратилась с запросами в военную прокуратуры и СБУ. Мы получили списки с данными, в том числе с номерами мобильных телефонов, 25 итальянцев, которые принимали и принимают участие в войне против нашего государства на Донбассе», — сказал он, продемонстрировав списки.

По его словам, Генпрокуратура Украины должна обратиться в прокуратуру Италии для оперативного реагирования на данные преступления граждан, которые принимали участие в боевых действиях в составе батальонов незаконных вооруженных формирований «Восток» и «Призрак».

«По нашей информации, эти граждане Италии могут быть причастны к гибели мирного населения и украинских военнослужащих. Поэтому мы передали все документы и обращаемся к ГПУ, МВД, СБУ — внести сведения в Единый список досудебного расследования по соответствующим статьям УКУ», — сказал он.

Читайте: В Италии засняли светящегося НЛО (ВИДЕО)

Антонищак добавил, что ранее эти документы передавали послу Италии в Украине. Однако реакции не последовало.

«Поэтому от имени парламента мы просим Министерство иностранных дел Украины вручить послу Италии в Украине ноту протеста в связи с участием итальянских граждан в войне против Украины», — сказал он.

Напомним, что в Италии арестован военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив, которого обвиняют в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелле близко Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Читайте: Полномасштабная агрессия РФ на Донбассе сейчас маловероятна, - НАТО

Дело расследует прокуратура города Павии. Главным свидетелем является французский журналист, который указал на то, что смерть Рокелле стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу Маркив. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира