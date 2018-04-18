В больнице умер пострадавший в смертельном ДТП в Кривом Роге. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Число жертв ДТП возросло Фото: dp.npu.gov.ua Эту информацию подтвердил главврач больницы Александр Светловский.Погибшего звали Мищенко Виталий Викторович, отмечает "Громадське".Как выяснила ТСН, семеро жертв были сотрудниками меткомбината "АрселорМиттал Кривой Рог", что подтвердили на предприятии.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате происшествия 21 человек пострадал.В Кривом Роге 18 апреля объявлено днем траура по жертвам ДТП.18 апреля в полиции сообщили, что одному из участников смертельного ДТП в Кривом Роге, водителю Mazda, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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