В больнице умер пострадавший в смертельном ДТП в Кривом Роге. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Число жертв ДТП
возросло Фото: dp.npu.gov.ua Эту информацию подтвердил главврач
больницы Александр Светловский.Погибшего звали Мищенко Виталий
Викторович, отмечает "Громадське".Как выяснила ТСН, семеро жертв
были сотрудниками меткомбината "АрселорМиттал Кривой Рог", что
подтвердили на предприятии.ДТП в Кривом Роге произошло утром
17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО
столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который
перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате
происшествия 21 человек пострадал.В Кривом Роге 18 апреля
объявлено днем траура по жертвам ДТП.18 апреля в полиции
сообщили, что одному из участников смертельного ДТП в Кривом
Роге, водителю Mazda, объявили о подозрении в нарушении правил
дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.
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