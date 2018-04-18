Любому из нас, еврею и не еврею, надо понять, что на Ближнем востоке, ситуация ухудшается и единственное нормальное государство, которое там остаётся это Израиль. Можно и нужно не соглашаться со всем, что делает то или иное правительство этой страны. Они не святые и нуждаются в сдержках и противовесах. Но что остаётся постоянной константой — это та, совершенно справедливая борьба, которую Израиль ведёт за своё выживание. Идеяэтой борьбы абсолютно чиста. Несмотря на различные ухищрения израильских политиков и различных, часто конфликтующих, интересов, внутри и вне Израиля, эта страна живёт и процветает, как многим только мечтается.

Мы идём к очень сложной и неоднозначной развязке только послевоенного устройства Ближнего востока. Америка, имевшая там огромные экономические и потому военные интересы, больше в регионе не заинтересована. Китай потеряет к этому региону свой интерес в ближайшие 10-15 лет. И как результат этой смены приоритетов в регионе начнётся массовый передел границ, режимов, территорий, приоритетов и экономических реалий. Передел разумеется не мирный. И если сейчас в этом регионе около 10 вооружённых и замороженных конфликтов и каждый из них отдельный, то представьте себе на минуту, если все они соединятся в один большой конфликт. А ведь к этому непременно, но придёт. Но эта Большая война, сложится в будущем и сложится она из многих местных конфликтов, рухнувшей экономики, растущей демографии в нищих странax и религиозных противоречий. Пока, в ближайшее время, мы говорим о пристрелке или целой серии местных конфликтов.

И начнётся оно между Сирией и Израилем.

Надо учесть, что Израиль имеет одну из самых мощных в мире армий. Не в регионе, а в мире. И победа Израиля в любой войне — гарантирована. Однако, Израилю также гарантированы большие потери, при любом из подобных сценариев. А это для этой страны — всегда малоприемлимая ситуация. Потому любые движения в данном регионе, будь то инициативы из США или из Европы, должны быть очень чётко выверены.

Сейчас, когда в Сирии победил Асад, начинается абсолютно новый виток истории и военных действий. Я, прикидываю, что в течении года, двух, Иран или его прокси Хезболла, каким-то образом, но начнёт войну с Израилем. Даже если понимать, что в руководстве Хезболлы скептически настроены по поводу этой войны — ситуацию целиком, они не контролируют и какие-то группы на границе вполне могут самостоятельно распорядится по данному поводу — случаи уже были. Иран, занимается тем, что строит большую военную инфраструктуру в Сирии, которая действительно автономна от правительства Асада и почти не контролируется русскими. Более того, русские интересы и интересы Ирана в Сирии, вот-вот кардинально разойдутся.

Россия, хочет владеть базами в Сирии, играть первую скрипку в этой стране, участвовать в парадах, но совершенно не хочет участвовать ни в каких внешних войнах. Особенно настоящих с настоящим врагом, а не с погонщиками ослов, ставшими террористами. Также Путину совершенно не светит влезать во внутренние проблемы Сирии и окружающих стран — из этих проблем нет выхода. Или тем более служить живым щитом для разных сирийских и иранских бандитов. Путин, видит Сирию, как эдакий орден у себя на шее, который делает его героем в глазах его собственных подданных. И если представить, что мир в этой стране, развалился, почти сразу после всех русских усилий, потому что иранцам невтерпёж, то Путин этому рад совершенно не будет. Он также понимает, что с ним беседуют и разговаривают о предстоящих ударах, только из трамповского Белого дома. Если дойдёт до настоящей войны и русские солдаты будут стоять вместе с сирийцами и иранцами, то станут легитимной мишенью. А израильтяне стреляют хорошо — уже доказано много раз. Потому в самое ближайшее время мы должны увидеть — кто берёт верх в Сирии. Путин или Иран. Если Путин, то он будет всеми силами сохранять мир и спокойствие. Если Иран, то война гарантирована и очень быстро.

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Американское поведение в случае только этого предсказать невозможно. Трамп, сам по себе пустышка и способен только на пустые действия. Что, кстати подтверждается тем, что после его громогласного объявления о победе в Сирии, израильтяне по своим каналам передали, что нет границ их разочарованию и удивлению, так как Трамп не сделал ровным счётом ничего своими бомбёжками. И раз он пустышка, то я сомневаюсь в его каких-то серьёзных действиях, в случае чего. Также, зная его патологическую боязнь русских и Путина, можно не сомневаться, что любой израильский залп по ним, даже вынужденный, введёт его в ужас и ярость. Так как он понимает, как его будут отчитывать на другом конце провода из Кремля, если Израиль такое сделает. Потому предположить, что Америка при Трампе будет помогать Израилю в Сирии, в случае войны, я просто не могу. Разве что, Трампа устранят от командования армией или заставят как-то.

Потому создаётся уникальная ситуация. Америка и Россия не будут влезать в войну, так как бояться, что-то сорвётся и они выйдут на ядерную войну. А раз так — то это по определению война прокси. Американские прокси в регионе на сегодня Израиль. Русские прокси — это сирийцы и отчасти Хезболла с Ираном. И вот тут сражение обеспечено, если не произойдёт чуда. Слишком много винтовок висит на стене, чтобы они не выстрелили все разом. А война, любая, никогда не идёт по плану и различных отклонений от задуманного плана может быть полно. Потому никаких предсказаний.

Израиль будет избегать больших городов, так как по опыту Бейрута 1982 (я писал детальную диссертацию на данную тему) последнее, что хотят в Иерусалиме, это вводить войска туда, где будут тяжёлые уличные бои. Там гибнет наибольшее количество солдат. Сирийцы, Хезболла и иранцы, зная это, будут уходить от генеральных сражений на пустырях и именно засядут в подвалах, в высохших арыках, в разных пещерах и руслах высохших рек, откуда будут наносить одиночные удары, силами федаинов или полупартизанской войной. Также можно себе представить, что большую роль будет играть артиллерия с обеих сторон. Хезболла накопила под 250,000 зарядов для различного вида систем и калибра залпового огня — или попросту Катюш. Израиль ускоренно разрабатывает и начнёт в ближайшее время выпускать свою артиллерийскую установку как прицепную, так и самоходную, которая будет стрелять минимум на 40 км, с помощью умышленно сделанного снаряда с ракетными качествами. Также в Израиле обсуждается возможность построения артиллерии, которая будет выстреливать не снаряды, а ракеты из ствола, увеличивая радиус обстрела до 180-200 км.

Но несмотря на все эти приготовления, надо понять одну конечную истину — Израиль не может победить в этой войне, так как не может поставить всю Сирию под свой контроль. Тем более имея русских на заднем плане. Иран и Хезболла не смогут победить Израиль и лишь устроят проблемы с экономикой, устраивая артобстрелы и поставив всю страну в шоковое состояние от беганья в бомбоубежище, по 5 раз за ночь.

Значит, задачи Израиля будут несколько меньшие и более реалистичные — создать буферную зону на границе с Сирией, вдоль Голанских высот. И создать эту зону такой глубины, что израильская артиллерия сможет спокойно доставать до Дамаска, в любой момент. В этой зоне желательно собрать всех недовольных Асадом арабов, друзов и представителей других этносов, как костяк эдакой самостоятельной армии. То есть осуществить то, что в своё время было сделано Израилем в Ливане, после операции Литанни в 1978, когда была создана Зона Южного Ливана. Если представить, что это сделано, то на любую провокацию Израиль может отвечать ударом по Дамаску, что явно заставит Асада дважды задуматься.

Похоже, никаких других путей или целей быть не может. Сам Дамаск Израиль брать не будет, так как сам по себе любой большой арабский город, Израилю просто не нужен. А двигаться от, не взятого Дамаска, на север — скажем на Хаму, это оставлять у себя в тылу возможность, что тебя отрежут от твоих тылов, из того же самого Дамаска. И опять таки, если начинать такие действия, то каков конечный результат в Сирии? Если знать, что Израилю не нужна ни одна деревня, так как по уже имеющемуся опыту — это только проблемы, то значит развивать наступление куда то, севернее Дамаска, просто не имеет смысла. Тем более надо учесть, что наступая на Дамаск и севернее, Израиль отставляет с запада, горы и нагорья Ливана, где заседает не дружественное население, а Хезболла, которая непременно начнёт дополнительно тревожить израильскую армию, продвигающуюся в долине внизу.

Значит, зная всё это, само окончание войны — это создание замороженного конфликта, установление режима око-за-око с помощью радарной артиллерии, создании зоны безопасности на подступах к Голанам. Ничего другого просто не вижу. Для справки. Основные потери Израиля были в Бейруте и в различных палестинских лагерях беженцев. Усмирять эти районы — наиболее сложно, если исключить тяжёлое оружие или авиацию. Это одна из причин, почему Израиль дал добро на вход христиан Маронитов, своих союзников, в палестинские лагеря в Бейруте, Сабра и Шатилла, под командованием христианина маронита — Элии Хобейки, которые за два дня устроили там массовую резню и убили под 2000 палестинцев — женщин, стариков, детей и т.д. Резня, началась как бы в ответ, на убийство сирийскими агентами Хефеза Асада, про-израильского, только что выбранного президента Ливана, христианина-маронита — Башира Жмаеля. Христианские войска Ливанам находились в состоянии шока и траура, от убийства своего лидера. Ответственность, конечно, лежит на христианах, но мир прежде только осудил Израиль. Израиль назначил комиссию для выяснения обстоятельств этой резни и в результате отчёта этой комиссии Шарон был снят с поста министра обороны, целый ряд генералов и министров, а также премьер Израиля — Менахем Бегин ушли в отставку. Война в Ливане, закончилась блестящей военной победой и полным политическим поражением Израиля. Если есть другие мысли и хотите предложить свои сценарии — не стесняйтесь. Здесь просто мои мысли вслух. На фото — Бейрут, 1982 год — израильская пехота, ведёт тяжёлые уличные бои с палестинскими федаинами Арафата. —

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