В Одессе спасли мужчину, который хотел на байдарке переплыть Черное море, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, спасателям поступила информация о том, что в 35 километрах от берега терпит бедствие небольшое плавсредство. Байдарка потеряла рулевое крепление и ее начало уносить в море.

Спасатели задействовали поисково-спасательный катер и несмотря на неблагоприятные погодные условия и шторм отправились на поиски экстремала.

Стоит отметить, что потерпевшего обнаружили и доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Кроме этого, в прошлом году экстемал уже пытался попасть в Турцию на байдарке с парусом.

Как сообщал svodka.net ранее, в Шотландии тюлень забрался на пару байдарок и поплавал по заливу . Тюлень забрался на три лодки, прокатался на каждой из них, и, обнюхав наводный транспорт, просто уплыл.

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