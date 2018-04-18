В Верховную Раду внесен законопроект об усилении ответственности за нарушения избирательного законодательства. Кабмин предлагает наказывать граждан за получение от кандидатов продуктов питания или спиртных напитков – от штрафа до двух лет тюрьмы. За рассказ о собственном голосе на избирательном участке грозит штраф до 3,4 тыс. грн, а кандидаты могут получить до шести лет лишения свободы за подкуп избирателей или конкурентов. "ГОРДОН" рассказывает о главных нововведениях, предложенных правительством. Следующие парламентские и президентские выборы в Украине состоятся в 2019 году Фото: ЕРА Денис КОНДАК Как былоЗа агитацию в запрещенные сроки или другие нарушения ограничений предусмотрен штраф в размере от 510 до 850 грн. Для должностных лиц штраф составляет от 850 до 1,4 тыс. грн.Как предлагаютРазмер штрафов увеличивается до 1,7–3,4 тыс. грн и 3,4–5,1 тыс. грн соответственно. Также к незаконной агитации теперь относится предоставление избирателям, предприятиям или организациям денег, товаров, услуг, работ, льгот и других активов или ценностей, если их стоимость не превышает 3% минимальной зарплаты (112 грн). За это предусмотрен штраф в размере 3,4–5,1 тыс. грн.Предоставление гражданам или компаниям таких же активов стоимостью более 112 грн считается уже не незаконной агитацией, а подкупом избирателей.Исключение составляют товары, на которых изображена партийная символика или данные кандидата. При этом их стоимость тоже не должна превосходить 112 грн. Раздача товаров избирателям теперь разрешена в том случае, если на них есть имя или символика кандидата, а стоимость не превышает 112 грн. Фото: Denys Bihus / Facebook Как былоПредложение или дача взятки избирателю наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с запретом занимать определенные должности от одного до трех лет.Как предлагаютНаказание за подкуп станет более строгим: до трех лет ограничения свободы или до шести лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности на срок до пяти лет.Как былоУголовная ответственность для избирателя за получение взятки уже предусмотрена (от штрафа до двух лет тюрьмы), однако сейчас неправомерной выгодой считаются только "деньги или другое имущество, льготы, услуги, преимущества или нематериальные активы".Как предлагаютСогласно новому законопроекту, к неправомерной выгоде также отнесут продукты питания и спиртные напитки независимо от их стоимости. Кроме того, избирателю грозит уголовная ответственность за получение товаров без партийной символики или имени кандидата, ценных бумаг, кредитов, работы, лотерейных билетов и других активов, если их стоимость превышает 3% от минимальной зарплаты (112 грн).За это нарушение предусмотрен штраф от 1,7 до 5,1 тыс. грн, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Пример использования кандидатов-однофамильцев на внеочередных парламентских выборах 2014 года в Оболонском районе Киева. Фото: evreiskiy.kiev.ua Как былоОтветственность не предусмотрена.Как предлагаютВ Кабмине заявляли, что введение этой нормы коснется так называемых технических кандидатов или "двойников", которых финансируют другие участники выборов. Новый законопроект предусматривает одинаковую ответственность и за подкуп избирателей, и за подкуп кандидатов – вплоть до шести лет тюрьмы.Кандидатам, получившим взятку за участие или отказ от участия в выборах, грозит такое же наказание, как и проголосовавшим по заказу избирателям – от штрафа до двух лет тюрьмы.Как былоАмнистия для участников преступлений не предусмотрена.Как предлагаютНовый законопроект освобождает от уголовной ответственности участников любого преступления, связанного с подкупом избирателей или кандидатов, если они охотно сообщили правоохранителям о правонарушении и помогли его раскрыть. На организатора преступления этот пункт не распространяется.Как былоЗа похищение бюллетеня, предоставление избирателю заполненного документа или неоднократное голосование предусмотрена уголовная ответственность. Штраф от 1,7 до 5,1 тыс. грн или ограничение свободы на срок до трех лет.Как предлагаютВ статью добавляется термин "вброс бюллетеней", а максимальное наказание ужесточается: до двух лет исправительных работ, до трех лет ограничения свободы или до двух лет тюрьмы. Кража или уничтожение бюллетеня выводится в отдельную норму.Как былоПодобное нарушение упоминается в 158-й статье Уголовного кодекса. Предусмотрено наказание от штрафа до трех лет ограничения свободы.Как предлагаютНорма выводится из Уголовного кодекса. Теперь за скрытие, уничтожение или вынесение собственного бюллетеня за пределы помещения для голосования предусматривается административная ответственность – штраф в размере 1,7–3,4 тыс. грн. Уничтожение или кража собственного бюллетеня теперь не является уголовным преступлением. Фото: ЕРА Как былоВ Административном кодексе норма отсутствует, а в законах о выборах президента и местных выборах приравнивается к нарушению тайны голосования.Как предлагаютИзбирателю, который публично рассказал на участке, за кого он проголосовал, теперь грозит административная ответственность – штраф от 1,7 до 3,4 тыс. грн.Как былоЗа раскрытие информации о волеизъявлении избирателя предусмотрен штраф в размере 1,7–5,1 тыс. грн, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до трех лет. Если нарушение совершил член избиркома или лицо с использованием своего служебного полномочия – вероятно лишение свободы на срок до трех лет.Как предлагаютНаказание ужесточается. Теперь за нарушение тайны голосования грозит 5,1–8,5 тыс. грн штрафа, до трех лет ограничения свободы или до двух лет тюрьмы.Если нарушение совершил глава, замглавы, секретарь или другой член избирательной комиссии, кандидат, представитель партии, официальный зритель или другое служебное лицо – он может получить до пяти лет тюрьмы. Также к нарушению тайны голосования теперь относится фотографирование или видеофиксация своего голоса в кабинке.16 апреля законопроект передали на рассмотрение в профильные комитеты парламента. Согласно регламенту, они должны утвердить вывод в течение 30 дней, после чего законопроект рассмотрят в сессионном зале Верховной Рады или вернут на доработку.Во время представления законопроекта в Кабинете Министров 11 апреля замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук утверждала, что законопроект также разрешит правоохранителям вести негласные следственные действия – в том числе, например, удерживать организаторов подкупа без санкции суда. Однако в тексте законопроекта такие изменения не указаны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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