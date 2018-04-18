|Кабмин создал рабочую группу для проведения монетизаций субсидий
|18.04.2018 12:39
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Кабинет министров Украины создал рабочую группу по подготовке реализации монетизации субсидий, которую возглавит министр экономического развития Степан Кубив. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 апреля, передает корреспондент
"Я поручил министру социальной политики вместе с коллегами
проработать вопрос монетизации субсидий. Я думаю, что в этом году
мы эту ситуацию довольно серьезно сдвинем с места. Для того, чтобы
дать людям конкретные деньги и чтобы люди использовали эти деньги и
обеспечивали экономию использования ресурсов. Надо создать рабочую
группу по подготовке реализации монетизации субсидий.
Соответствующее решение мы сегодня приняли ", - сказал
Гройсман.