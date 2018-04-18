Рамочное Соглашение между МВД и ФБР позволит сделать радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, а также доступа к тем или иным техническим возможностям.

Украина и США подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве, информирует svodka.net.

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Подписание состоялось в ходе рабочей встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с директором Федерального бюро расследований США Кристофером Реем.

Об этом сообщается на сайте МВД.

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«Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью», — отметил Аваков.

По словам министра, это рамочное Соглашение между МВД и ФБР позволит сделать радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, а также доступа к тем или иным техническим возможностям.

«И одна из таких возможностей — это второй документ, который мы сегодня подписали между Нациполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией», — рассказал министр.

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Во время встречи стороны также обсудили задержания участников Avalanche, международной преступной платформы, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

«Речь идет о задержании хакера, который обвинял США в использовании фальшивых документов и присвоены средств. Этот преступник был арестован в Полтаве. И сегодня мы вместе с представителями ФБР, еще раз вернулись к этой ситуации. Наши коллеги поблагодарили нас за работу наших специалистов. Совместная борьба с киберпреступностью будет продолжаться и дальше, поскольку это деятельность, которая не имеет границ и границ», — подчеркнул Аваков.

Как сообщали новости дня ранее, в июне 2016 года глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и и.о. помощника заместителя ФБР США Мэтью Мун подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в борьбе с коррупцией.

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