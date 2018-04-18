|Известная российская певица рассказала о своей наркотической зависимости
|18.04.2018 12:45
|
Российская певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, призналась, что имела проблемы с употреблением наркотиков, пишет Styler.
По словам исполнительницы, она начала употреблять психоактивные вещества в 12 лет.
"Я прибегала к каким-то наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют, - призналась Глюкоза. - Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики - экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала".
Также Наталья подчеркнула, что несколько раз пробовала героин, однако "потом увидела, как умирали люди".
"У нас в подъезде употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали", - заявила звезда.
Она также выразила мнение, что продюсер Максим Фадеев, который является создателем проекта "Глюкоза", спас ей жизнь, поскольку при знакомстве с ним она была "наглой, пьяной девкой, которая с балкона заблевала нижний балкон режиссера".
Как сообщал svodka.net, известная американская певица Рианна из-за необычного образа стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей на фестивале Coachella в американском штате Калифорнии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира