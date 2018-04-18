Российская певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, призналась, что имела проблемы с употреблением наркотиков, пишет Styler .

По словам исполнительницы, она начала употреблять психоактивные вещества в 12 лет.

"Я прибегала к каким-то наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют, - призналась Глюкоза. - Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики - экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала".

Также Наталья подчеркнула, что несколько раз пробовала героин, однако "потом увидела, как умирали люди".

"У нас в подъезде употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали", - заявила звезда.

Она также выразила мнение, что продюсер Максим Фадеев, который является создателем проекта "Глюкоза", спас ей жизнь, поскольку при знакомстве с ним она была "наглой, пьяной девкой, которая с балкона заблевала нижний балкон режиссера".

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