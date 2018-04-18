Кабинет министров Украины одобрил проекты указов Президента Украины о праздновании Дня пограничника Украины, Государственной фискальной службы, профессиональных союзов и пенитенциарной службы. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент

Согласно проектам указов Президента, предложено отмечать День пограничника - 6 мая, День Государственной фискальной службы - 21 мая, День профессиональных союзов - во второе воскресенье октября и День работника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины - 22 апреля.

Отметим, что эти решения правительства одобрили на заседании правительства без обсуждения.

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