Экс-глава Харьковской области Михаил Добкин сообщил, что спикер Верховной Рады Александр Турчинов звонил ему с поручением обеспечить безопасность Юлии Тимошенко. Добкин рассказал, что у знал о смене власти по мобильному телефону после звонка Турчинова Фото: ЕРА 18 апреля, во время дачи показаний в Оболонском суде Киева, где рассматривается дело по обвинению Януковича в госизмене, передает корреспондент "Турчинов позвонил мне и сказал, что власть в стране поменялась. Что он уполномочен новой украинской властью обратиться ко мне, и суть его обращения была, чтобы я сделал все от меня зависящее и обеспечил безопасность для перемещения находящейся на тот момент под арестом в городе Харькове Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт, а туда уже выслали за ней, если я не ошибаюсь, специальный борт. Что, в принципе, я и сделал", – рассказал он.Тимошенко отметил, что узнал о смене власти в районе полудня 22 февраля после звонка на мобильный телефон от Турчинова.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. В это время митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). С 18-го по 20 февраля 2014 года были убиты 77 протестующих, около 700 человек получили ранения.22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление № 4193 о самоустранении президента Украины Виктора Януковича от конституционных обязательств после того, как он сбежал в Россию.В октябре 2011 года экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов. В конце 2011 года Тимошенко перевезли из Киевского СИЗО в Качановскую исправительную колонию №54 в Харькове. С мая 2012 года она находилась под усиленной охраной в Харьковской центральной больнице №5.22 февраля 2014 года после бегства из Украины Януковича Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения Тимошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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