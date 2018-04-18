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Добкин: Турчинов позвонил мне и сказал, что власть в стране поменялась
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18.04.2018 12:46
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Экс-глава Харьковской области Михаил Добкин сообщил, что спикер
Верховной Рады Александр Турчинов звонил ему с поручением
обеспечить безопасность Юлии Тимошенко. Добкин рассказал, что у
знал о смене власти по мобильному телефону после звонка
Турчинова Фото: ЕРА 18 апреля, во время дачи показаний в Оболонском
суде Киева, где рассматривается дело по обвинению Януковича в
госизмене, передает корреспондент "Турчинов позвонил мне
и сказал, что власть в стране поменялась. Что он уполномочен новой
украинской властью обратиться ко мне, и суть его обращения была,
чтобы я сделал все от меня зависящее и обеспечил безопасность для
перемещения находящейся на тот момент под арестом в городе Харькове
Юлии Тимошенко в харьковский аэропорт, а туда уже выслали за ней,
если я не ошибаюсь, специальный борт. Что, в принципе, я и
сделал", – рассказал он.Тимошенко отметил, что узнал о смене
власти в районе полудня 22 февраля после звонка на мобильный
телефон от Турчинова.В конце 2013-го – начале 2014 года в
Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене
власти. В это время митингующим противостояли правоохранительные
органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).
С 18-го по 20 февраля 2014 года были убиты 77 протестующих,
около 700 человек получили ранения.22 февраля 2014
года Верховная Рада приняла постановление № 4193 о
самоустранении президента Украины Виктора Януковича от
конституционных обязательств после того, как он сбежал в Россию.В
октябре 2011 года экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко
была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение
полномочий при подписании газовых контрактов. В конце 2011
года Тимошенко перевезли из Киевского СИЗО в Качановскую
исправительную колонию №54 в Харькове. С мая 2012 года она
находилась под усиленной охраной в Харьковской центральной больнице
№5.22 февраля 2014 года после бегства из Украины
Януковича Верховная Рада приняла постановление о
выполнении международных обязательств Украины относительно
освобождения Тимошенко.
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