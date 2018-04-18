Об этом заявил командир батальона патрульной полиции Украины Евгений Зборовский в Facebook.

Сегодня утром он отправил три экипажа патрульной полиции на вокзал.

«На подхвате было еще 4 усиленных патруля тактико-оперативного реагирования, чтобы всех хулиганов паковать и удерживать, но, как оказалось очень скоро, ничья помощь не понадобилась. Позавчера ночью отработали традиционно с 5 до 8 утра парковку перед входом на Центральный вокзал пять автопатрулей, и я, в частности, и ни один гражданин не подошел и не указал, что происходят противоправные действия на вокзале», — написал Зборовский.

Граждане ни разу не обращались в полицию из-за нарушения закона цыганами. Не жаловался на них и обслуживающий персонал вокзала.

«Приезжаю лично на вокзал, движемся в залы ожидания, по дороге вижу компанию из семи человек обслуживающего персонала вокзала, подходим к ним, спрашиваю, есть ли проблемы с цыганами. Абсолютно спокойно отвечают, что никаких проблем нет, случаев, чтобы к кому-то цеплялись или грабили не слышали, все как всегда на «проводы» приехали-уехали», — рассказал полицейский.

Он лично общался с одним из цыган. Тот заверил, что они приехали в столицу за конфетами и ждут своего поезда, и показал пачку билетов в Мукачево.

Один из ромов Михаил показывает билеты на поезд в Мукачево на 18:00 18 апреля

«Ромы приехали в Киев за конфетами. Да, приехали через полстраны на проводы в Киев, чтобы нагрести полные мешки конфет, которые вы для чего-то оставляете на кладбищах, как своеобразное приглашение. Да, цыгане часто не самый вежливый народ и не самые культурные представители нашего многонационального общества и часто ведут себя очень нагло, но за последние дни никакого повышения количества краж на вокзале не зафиксировано», — отметил правоохранитель.

Патрульные не станут привлекать к ответственности лицо без паспорта и без доказательств вины, подчеркнул Зборовский.

В Киеве на Троещине и Дарнице в лесу расположены несколько цыганских таборов. И правонарушения могут поступать именно из-за них, а не из-за ромов с вокзала, добавил он.

«Граждане хотят, чтобы полиция «навела порядок», но взять и сделать что-то с группой цыган, которая просто спит на вокзале, мы не можем», — подчеркнул Зборовский.

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