Во вторник, 17 апреля, известная модель, дизайнер и певица Виктория Бекхэм отпраздновала свой День рождения, сообщает ELLE .

Стоит отметить, что дизайнеру и маме четырех детей исполнилось 44 года.

По данным источника, в честь праздника Виктория вместе с мужем и детьми отправилась из Лондона в Лос-Анджелес. Вначале Бекхэм поздравила свою подругу Еву Лонгорию, которая получила свою звезду на Аллее славы.

Кроме этого, факт того, что Виктория отпраздновала День рождения вместе с ее знаменитым мужем - футболистом Дэвидом Бекхэмом опроверг слухи о их непубличномразрыве отношений.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхемы приняли решение жить раздельно . Виктория вернется в Великобританию, а Дэвид останется в Лос-Анджелесе, где у него много дел. О разводе супруги еще не сообщали, но уверены, что нужно дать друг другу право выбирать.

Как сообщал svodka.net, знаменитый футболист и модель Дэвид Бекхэм рассказал о своем феминизме и воспитании детей. Он официально заявил, что относит себя к числу феминистов. А также Бекхем рассказал, что сам научился этому благодаря родителям, а позже - жене, которые рассказывали ему, как важно почитать и поддерживать женщин.

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