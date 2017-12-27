В связи с этими «подготовительными мероприятиями», в новогодние и рождественские праздники не исключены вооруженные акции со стороны оккупационных войск с целью провокации ВСУ на открытие ответного огня с обвинениями в «срыве перемирия».

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Тымчук, информирует еizvestia.com.

На Донбассе с началом «перемирия» отмечается снижение огневой активности российских оккупационных войск. Вместе с тем оккупанты проводят на ряде участков ротацию (практически в открытую), подвозят предметы материально-технического снабжения (БК и топливо), на ряде участков на переднем крае отмечается перегруппировка сил и средств противника (активно перемещается техника, наблюдается смена позиций).

Активность противника отмечается участке от Стылы до Белой Каменки, где российское командование по каким-то причинам ожидает продвижения ВСУ вперед. Фиксируется выставление оккупантами дополнительных минно-взрывных заграждений в районе высоты 206.9 и южнее Петровского, усиление обороняющихся на этом участке подразделений оккупантов дополнительными единицами бронетехники (в районе севернее Петровского фиксировалось как минимум 3 единицы БМП-1\2 и 1 МТ-ЛБ во время передвижения, пара Уралов с живой силой, прибывших со стороны Раздольного, фиксировалось на Старой Ласпе). Кроме того, отмечается усиление оккупантами на этом направлении ведения разведки переднего края ВСУ.

По трассе Н-21 в направлении на Донецк в течение 3 –х суток отмечается активное движение автотранспорта оккупантов. Только в течение последних суток зафиксировано не менее 5 колонн, по 8-10, иногда до 15 грузовых тентованых грузовиков «Урал», «Камаз», в основном в сопровождении «ВАИ».

Читайте: Французское ТВ размазало по стенке киселевскую агитпомойку (ВИДЕО)

В районе ДАПа зафиксирована мобильная бронегруппа противника, которая ранее использовалась для обстрелов позиций ВСУ в районе н.п. Пески и Опытное (выдвигалась из района Путиловской рощи). В составе бронегруппы – пара танков Т-64 и БМП.

На Мариупольском направлении оккупанты уплотняют на второй линии промежутки между занятыми позициями инженерными сооружениями (в основном окопы и капониры для техники). Пока, в большинстве своём, новые сооружения не заняты подразделениями. Такие работы фиксировались в районе Красноармейского, первых и вторых (ближних и дальних) Ветряков, в районе Безыменного. Очевидно, речь идет или об отсечных позициях, или об обеспечении контроля за коммуникациями в тактическом тылу.

В Донецке возле корпуса ДонНТУ (ул. Артема, здесь расположена военная кафедра университета) зафиксированы два внедорожника с российскими номерами (регион 61 и 161). В автомобилях – российские военнослужащие, идентифицированы как сотрудники ГРУ ГШ ВС РФ («кураторы»).

Читайте: В России открыто заявили о планах на Украину

В районе н.п. Горловка (северная часть, на территории ЦОФ «Узловская») оккупанты маскируют тяжелую бронетехнику. В частности, зафиксировано до 15 танков.

В ряде частей и подразделений «1-го АК ДНР» приказами командиров отменены увольнения в период с 1-го по 8-е января 2018 г, что вызвало крайнее недовольство между боевиков. Командование объясняет запрет на увольнения «готовностью ВСУ под прикрытием перемирия перейти в наступление».

Характерно, что данный запрет на увольнения в «1-м АК ДНР» «совпал» с прибытием на Донбасс нескольких съемочных групп российского ТВ общей численностью около 30 человек (идентифицированы съемочные группы российских телеканалов «Россия 24» и «ОРТ»). Перед съемочными группами стоит задача фиксации и подготовки репортажей о «грубом срыве перемирия украинскими войсками». В настоящее время журналисты «Россия 24» находятся в н.п. Горловка, журналисты «ОРТ» — в н.п. Донецк. В связи с этими «подготовительными мероприятиями», в новогодние и рождественские праздники не исключены вооруженные акции со стороны оккупационных войск с целью провокации ВСУ на открытие ответного огня с обвинениями в «срыве перемирия».

Представителями штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ был организован «закрытый опрос» личного состава бригад и полков «1-го АК ДНР» относительно поборов, проводимых командирами боевиков. Выявлено, что практика поборов под предлогом сбора средств на текущие нужды подразделений (в основном «на запчасти», «на ремонт техники», «на расходные материалы») существует практически во всех подразделениях «1-го АК». Средний размер поборов составляет 1500-2000 руб в месяц (при средней зарплате боевиков и российских наемников 15 000 – 17 000 руб/мес), в некоторых подразделениях сумма поборов доходит до 3000 руб.

Командование «6-го омсп» оккупационных войск докладывает, что «…ситуация с автотранспортом в полку вызывает опасения». Из-за выхода из строя по различным причинам техники и отсутствия регулярных поставок необходимых запасных частей к автотранспорту в достаточном количестве «нет возможности привести в боеготовое состояние автотранспорт строевой группы», и с большими проблемами удаётся «поддерживать состояние военный группы…». Ранее в ряде подразделений «2-го АК ЛНР» комиссия «штаба корпуса» констатировала «фактическое отсутствие проведения подготовительных мероприятий на технике к эксплуатации в зимний период».

Боевикам, несущим службу на пунктах пропуска «ДНР» на линии разграничения, были предоставлены списки жителей на территории, контролируемой «ДНР», которые получили кредит в «центральном республиканском банке ДНР» или значительную финансовую помощь от фонда «Единый Донбасс». Списки распространены с целью недопущения выезда получателей указанных средств на подконтрольную украинской власти территорию.

В «ДНР» продолжается масштабная кампания по вербовке местных жителей для «прохождения воинской службы» в «1-м АК ДНР». Так, в городскую и районные «администрации ДНР» г.Макеевка (Червоногвардейского, Центрально-городского, Советского, Кировского, Горняцкого районов Макеевки) поступили сообщения из Макеевских «военных комиссариатов ДНР» о необходимости обеспечить срочную явку в «военные комиссариаты» сотрудников администраций мужского пола. Во время посещения «военных комиссариатов» сотрудникам «администраций» было предложено перейти в ряды НЗФ «ДНР» с заработной платой от 15 тыс. рублей и полным обеспечением во время прохождения службы военной формой и бесплатным питанием. По словам представителей «комиссариатов», указанные действия обусловлены нехваткой кадров в армии «ДНР». Сотрудникам «администраций», которые не согласились на данное предложение, предложили пройти в секретариат «комиссариата» для осуществления необходимых отметок, после чего на повестках, которые мужчины получили в «администрациях», были проставлены отметки «Учет сверен».

В свою очередь, в «ЛНР» через так называемые «паспортные столы» системы «МВД ЛНР», оккупанты выясняют реальное количество «приписного личного состава» и уточняют мобилизационные предписания. Как выяснилось в ходе проверки, в отдельных районах и населённых пунктах до 60% приписного «личного состава» и «военнообязанных» в реальности не проживают по зарегистрированному адресу, при этом в большинстве случаев – выехали с территории, контролируемой «ЛНР». Наиболее «проблемным» в этом плане оказался Луганск. Еще одной проблемой стало игнорирование «военнообязанными» проводимых «мобилизационных мероприятий». Так, в одном из населенных пунктов (в докладе его название не раскрывается) из зарегистрированных 378 человек «на месте» оказалось лишь 143, из которых ровно половина – 72 человека — попросту не явились по повестке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира