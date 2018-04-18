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Участники движения "АвтоЕвроСила" провели митинг под Кабмином и передали Гройсману требование не повышать цены на топливо
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18.04.2018 12:54
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В Украине пытаются ввести эмбарго на импорт топлива и искусственно
поднять цены на 40% в интересах компании "Укртатнафта", заявили в
"АвтоЕвроСиле" и потребовали от премьер-министра Владимира
Гройсмана остановить принятие такого решения. Глава "АвтоЕвроСилы"
Олег Ярошевич: Мы способны остановить эту аферу Кабмина, если нас
будет много Фото: apostrophe.ua "Общественная организация
"АвтоЕвроСила" обращается к вам с требованием остановить
манипуляции вокруг создания и введения искусственного эмбарго на
топливо и, как следствие, искусственного поднятия цен на топливо на
40%", – цитирует обращение портал.Задача сегодняшней
акции – не допустить, чтобы Кабмин ввел квоты на импортное
топливо в интересах компании "Уртатнафта", которую контролирует
бизнесмен Игорь Коломойский, заявил руководитель "АвтоЕвроСилы"
Олег Ярошевич.Он сообщил, что сегодня Межведомственная комиссия по
международной торговле при Министерстве экономического развития
должна рассмотреть такое предложение "Укртатнафты" и собирается
принять заведомо согласованное решение: начать расследование
ситуации с импортом нефтепродуктов, ввести квоты и установить
пошлины на поставки сверх квот. Ярошевич считает, что это приведет
к подорожанию топлива в Украине на 30–40%."Все участники топливного
рынка подтвердили, что сегодня на Кабмине могут принять решение, в
результате которого подорожает топливо, а за топливом по цепочке
поднимутся цены на продукты, проезд в транспорте, одежду,
медикаменты. Мы способны остановить эту аферу Кабмина, если нас
будет много", – подчеркнул Ярошевич.В конце марта компания
"Укртатнафта" обратилась в Министерство экономического развития и
торговли с просьбой провести специальное расследование по поводу
поставок в Украину импортных нефтепродуктов, писал
портал Enkorr. Также компания попросила установить на
основании результатов расследования квоты на импортные поставки
бензина и дизтоплива. В "Консалтинговой группе А-95" отметили, что
введение квот повлечет за собой рост цен на топливо в Украине и не
решит проблем нефтеперерабатывающей
отрасли, писало издание.Нефтегазовая ассоциация
Украины призвала межведомственную комиссию при
Минэкономразвития отклонить требование "Укртатнафты" по ограничению
импорта нефтепродуктов путем введения квот и не допустить
монополизации рынка.Гройсман заверил сегодня на заседании
правительства, что Кабмин не примет решений, которые приведут к
росту цен на нефтепродукты.
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