В Украине пытаются ввести эмбарго на импорт топлива и искусственно поднять цены на 40% в интересах компании "Укртатнафта", заявили в "АвтоЕвроСиле" и потребовали от премьер-министра Владимира Гройсмана остановить принятие такого решения. Глава "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич: Мы способны остановить эту аферу Кабмина, если нас будет много Фото: apostrophe.ua "Общественная организация "АвтоЕвроСила" обращается к вам с требованием остановить манипуляции вокруг создания и введения искусственного эмбарго на топливо и, как следствие, искусственного поднятия цен на топливо на 40%", – цитирует обращение портал.Задача сегодняшней акции – не допустить, чтобы Кабмин ввел квоты на импортное топливо в интересах компании "Уртатнафта", которую контролирует бизнесмен Игорь Коломойский, заявил руководитель "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич.Он сообщил, что сегодня Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития должна рассмотреть такое предложение "Укртатнафты" и собирается принять заведомо согласованное решение: начать расследование ситуации с импортом нефтепродуктов, ввести квоты и установить пошлины на поставки сверх квот. Ярошевич считает, что это приведет к подорожанию топлива в Украине на 30–40%."Все участники топливного рынка подтвердили, что сегодня на Кабмине могут принять решение, в результате которого подорожает топливо, а за топливом по цепочке поднимутся цены на продукты, проезд в транспорте, одежду, медикаменты. Мы способны остановить эту аферу Кабмина, если нас будет много", – подчеркнул Ярошевич.В конце марта компания "Укртатнафта" обратилась в Министерство экономического развития и торговли с просьбой провести специальное расследование по поводу поставок в Украину импортных нефтепродуктов, писал портал Enkorr. Также компания попросила установить на основании результатов расследования квоты на импортные поставки бензина и дизтоплива. В "Консалтинговой группе А-95" отметили, что введение квот повлечет за собой рост цен на топливо в Украине и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли, писало издание.Нефтегазовая ассоциация Украины призвала межведомственную комиссию при Минэкономразвития отклонить требование "Укртатнафты" по ограничению импорта нефтепродуктов путем введения квот и не допустить монополизации рынка.Гройсман заверил сегодня на заседании правительства, что Кабмин не примет решений, которые приведут к росту цен на нефтепродукты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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