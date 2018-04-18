В центре проходит массовая акция с требованием не повышать цены на бензин и дизельное топливо. Среди митингующих - всеукраинское движение "АвтоЕвроСила" и ряд других общественных организаций, передает со ссылкой на .

По словам лидера "АвтоЕвроСилы" Олега Ярошевича, задача акции обратить внимание Кабмина на недопустимость введения квот на импортное топливо в интересах одного игрока - компании Уртатнафта, которая контролируется несколькими частными инвесторами, в том числе Игорем Коломойским.

Первым результатом протеста стало заявление, которое активисты передали на имя премьер-министра Владимира Гройсмана. "Общественная организация "АвтоЕвроСила" обращается к вам с требованием остановить манипуляции вокруг создания и введения искусственного эмбарго на топливо и, как следствие, искусственного поднятия цен на топливо на 40%", говорится в заявлении.

Ярошевич добавил, что из источников, близких к правительству и МЭРТ, ему стало известно, что сегодня ММКТ должна принять заведомо согласованное решение о начале расследования относительно импорта нефтепродуктов. По словам Ярошевича, такое решение будет сопровождаться введением квот и установлением пошлин на поставки бензина и ДТ сверх квоты, что приведет к подорожанию топлива на 30-40%.

"Вслед за топливом по цепочке поднимутся цены на продукты, проезд в транспорте, одежда, медикаменты. Мы способны остановить эту аферу Кабмина, если нас будет много", - отметил Олег Ярошевич.

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