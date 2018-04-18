В Кремле были в ярости после заявления посла России в Ливане Александра Засыпкина, который заявил, что российские военные готовы сбивать американские ракеты в Сирии, а также объекты, с которых производились залпы.

Кремль дал намек российским чиновникам смягчить антиамериканскую риторику. Как сообщили четыре источника Bloomeber, президент Владимир Путин хочет дать Дональду Трампу еще один шанс выполнить свои предвыборные обещания и наладить отношения с Россией, информирует svodka.net.

Решение Путина объясняет, почему Госдума 16 апреля отложила на месяц рассмотрение законопроекта о санкциях против США, говорят два собеседника Bloomeberg. В Кремле восприняли как позитивный сигнал относительную ограниченность последних ударов по Сирии, пишет агентство.

Один из источников Bloomberg отмечает, что в Кремле были в ярости после заявления посла России в Ливане Александра Засыпкина, который заявил, что российские военные готовы сбивать американские ракеты в Сирии, а также объекты, с которых производились залпы.

Как отмечает издание, российские чиновники продолжают надеяться, что Трамп сможет затормозить ухудшение отношений между Россией и США, особенно после того, как американский руководитель в марте поздравил Путина с переизбранием, говорят собеседники агентства.

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После новых санкций, которые США ввели 6 апреля против 24 российских чиновников и бизнесменов и 14 связанных с ними компаний, серьезные проблемы начались у UC Rusal Олега Дерипаски и группы «Ренова» Виктора Вексельберга. С момента введения санкций котировки Rusal на бирже Гонконга потеряли около 70%, капитализация компании снизилась почти на 6 миллиардов долларов, возникла угроза потери 100 тысяч рабочих мест, отмечает агентство. Кремль продолжает оценивать последствия для экономики от этих санкций. По данным Bloomberg, Путин будет пытаться принять меры, чтобы такая судьба не постигла и другие российские компании.

Законопроект об ответных санкциях внесли в Госдуму 13 апреля. 16 апреля депутаты решили отложить его рассмотрение до 15 мая. Как объяснял спикер палаты Вячеслав Волдин, поправки «необходимо обсудить с участием экспертного сообщества». В законопроекте изложены 16 возможных ответных мер на недружественные действия США и других государств. Предполагается, что принимать конкретные решения будет правительство по распоряжению президента.

15 апреля постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что уже на следующий день против России введут новые санкции за поддержку сирийского президента Башара Асада. Однако 16 апреля США эти санкции так и не ввели, а пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что решение все еще обсуждается, его примут в ближайшем будущем, но не уточнила, когда именно. The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп отложил этой решении и высказал недовольство, что о новых санкциях уже объявили, тогда как он еще не решил, стоит ли их вводить. Посольство России в Вашингтоне получило письмо от администрации Трампа о том, что США пока не планируют вводить новые санкции, сообщили 18 апреля «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в МИД России.

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«Путин готов на многочисленные и серьезные уступки, но это должно выглядеть, как если бы он не проигрывал», — заявил Игорь Бунин, президент фонда «Центр политических технологий». По мнению аналитика, Путин понимает, что Россия не может соперничать с Западом в области экономики, и не собирается воевать с Западом.

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