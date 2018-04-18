Известный экономист Джон-Пол Смит, предсказавший дефолт России в 1998 году, предостерег потенциальных инвесторов от покупки российских ценных бумаг на фоне обвала на российском фондовом рынке на минувшей неделе, передает со ссылкой на и .

По словам Смита, у инвесторов может появиться соблазн воспользоваться ситуацией вокруг развертывания новой "холодной войны" между и Россией. Однако делать этого знаток не рекомендует, поскольку неизвестно, на какие компании может прийтись новый санкционный удар.

"Следующий шаг завис в воздухе, однако ясно, что почти любая из перечисленных компаний может стать мишенью для действий со стороны , что приведет к гораздо более масштабным последствиям", - считает знаток.

Смит не исключает кратковременной коррекции курса рубля, однако долгосрочный прогноз, по его оценкам, "остается мрачным".

Джон-Пол Смит получил широкое признание после того, как в России сбылся предсказанный им сценарий дефолта в 1998 года. За несколько месяцев до этого Смит предупредил, что инвесторы слишком оптимистично относятся к активам страны, заявив, что вскоре они столкнутся с финансовым кризисом, который может спровоцировать девальвацию.

Спустя несколько месяцев Россия объявила дефолт по внутреннему долгу на 40 млрд долларов, а рубль перешел в пике.

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