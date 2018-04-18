В среду, 18 апреля, в Закарпатской области расцвела самая длинная улица сакур в Украине, сообщает Mukachevo.net.

Стоит отметить, что только расцвело 252 деревьев, которые растут вдоль улицы Ужгородская в городе Мукачево.

Кроме этого, длина аллеи - 1371 метр и это далеко не единственная улица сакур в городе. Сакуры высажены на улицах Яна Коменского, Береговский, Маргитича, Карпенко-Карого и других.

По данным источника, аллеи сакур есть почти во всех городах Закарпатской области - в Ужгороде, Иршаве, Хусте, Виноградове.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, японская метеослужба сообщила, что в Токио на пять дней раньше обычного началось цветение сакуры - символа весны в Японии . Представитель метеорологического управления в присутствии многочисленных жителей японской столицы объявил о начале цветения сакуры под шестью распустившимися цветами на дереве "королевская вишня" в храме Ясукуни.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира