16 украинских заложников отправили из Луганска к месту, где состоится обмен людьми, а еще 58 должны привезти из Донецка, сообщило "Громадське". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинских заложников увезли из Луганска к пункту обмена Фото: lug-info.com По данным издания, 16 украинцев отправили из Луганска, а еще 58 должны привезти из Донецка.Сепаратистское агентство ЛИЦ со ссылкой на представительницу "ЛНР" в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ольгу Кобцеву сообщило, что украинских заложников уже отправили к месту проведения обмена. Главарь "ДНР" Александр Захарченко 26 декабря заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабряпо формуле "306 на 74". Ориентировочное время – 13.00.Вечером 26 декабря самолет с представителем Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ириной Геращенко, омбудсменом Валерией Лутковской, представителями ГПУ, СБУ и Министерства обороны Украины вылетел на Донбасс.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен прибыть в 19.00. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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