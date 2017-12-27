16 украинских заложников отправили из Луганска к месту, где
состоится обмен людьми, а еще 58 должны привезти из Донецка,
сообщило "Громадське". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Украинских заложников увезли из Луганска к пункту
обмена Фото: lug-info.com По данным издания, 16 украинцев отправили
из Луганска, а еще 58 должны привезти из Донецка.Сепаратистское
агентство ЛИЦ со ссылкой на представительницу "ЛНР" в трехсторонней
контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ольгу
Кобцеву сообщило, что украинских заложников уже
отправили к месту проведения обмена. Главарь "ДНР"
Александр Захарченко 26 декабря заявил, что обмен удерживаемыми
лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27
декабряпо формуле "306 на 74". Ориентировочное время –
13.00.Вечером 26 декабря самолет с представителем Украины в
гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ириной
Геращенко, омбудсменом Валерией Лутковской, представителями ГПУ,
СБУ и Министерства обороны Украины вылетел на
Донбасс.Активисты призвали встретить освобожденных украинцев в
аэропорту Борисполь. По предварительной информации, спецрейс должен
прибыть в 19.00.
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