Народного депутата Надежду Савченко доставили в Шевченковский районный суд города Киева для получения разрешения на взятие биологических образцов, сообщает

Так, заседание суда началось в 13:30, сама Надежда Савченко находится в стеклянном боксе.

Накануне Савченко прошла экспертизу на полиграфе.

Напомним, проверка Савченко на полиграфе должна была состояться раньше, ради чего она прекратила голодовку на три дня. Проверка не состоялась, и Савченко с 10:00 16 апреля возобновила голодовку.

Как сообщал Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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