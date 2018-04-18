Украинская певица Ани Лорак поздравила с днем рождения занесенную в черный список СБУ российскую певицу Валерию. Ани Лорак: С днем рождения, дорогая Валерия! Фото: anilorak / Instagram Пост она опубликовала на странице в Instagram."С днем рождения, дорогая Валерия! Любви, счастья, музыки в душе!" – написала Ани Лорак. С Днём рождения, дорогая @valeriya! Любви, счастья, музыки в душе! Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 17 Апр 2018 в 7:14 PDT Валерия с супругом, продюсером Валерием Пригожиным, числится в черном списке СБУ. Им запрещен въезд в Украину.В 2014 году Валерию и Пригожина не пустили в Юрмалу в связи с тем, что они поддержали российскую аннексию Крыма.Ани Лорак заявляла, что украинские поклонники положительно относятся к ее гастролям в РФ.Певица активно гастролирует в РФ. Там она рассказала о своей миссии объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак выступила 14 ноября 2017 года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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