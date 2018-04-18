Следующей целью президента Российской Федерации Владимира Путина после Украины может стать Прибалтика.

Об этом в интервью "" заявил кинодокументалист и журналист Йонас Охман, передает .

"Я сам швед, живу в Прибалтике более десяти лет. Как журналист, переводчик и документалист я работал над документальными фильмами, в том числе по истории. Студентом я был в Литве во время так называемого "литовского Майдана", когда в 1991 году страна объявила о независимости от Советского Союза. Те события произвели на меня очень сильное чувство, сами понимаете, раз я до сих пор там живу. Литва - маленькая и очень интересная страна", - отметил он.

По словам Охмана, когда начался Майдан, он, как и каждый человек в Прибалтике и особенно в Литве, сразу понял, что происходит.

"Это совсем не то же самое, что Оранжевая революция. Я понимал, что что-то очень интенсивно изменяется, хотя и не знал, что конкретно", - уточнил он.

Журналист добавил, что в Швеции он служил в спецподразделении разведки, следовательно знает советские и российские технологии.

"И когда я увидел в Крыму этих "зеленых человечков", я сразу понял, что именно я вижу: это же ГРУ, , это же… Боже мой! Я понял, что Путин пришел, и не только в Украину. Что будет дальше? Это зависит и того, что делаю, например, я. Если в Украине все кончится плохо, тогда у нас, в Прибалтике, тоже начнется что-то нехорошее. А я там живу и не позволю этого! Значит, надо что-то делать. И тогда с друзьями сначала в Литве, а потом в Украине летом 2014 года мы начали помогать. Сначала все было стихийно: пакеты медикаментов, например, передавали. Но довольно быстро мы нашли хорошие контакты с людьми и стали более серьезно работать", - подытожил он.

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