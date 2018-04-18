Народный депутат Украины Михаил Добкин заявил, что прежний президент Виктор Янукович в 2014 году должен был остаться в Украине и умереть, если бы пришлось. Об этом он заявил во время допроса в Оболонском районном суде Киева, сообщает NEWSONE.

По словам парламентария, прежний глава украинского государства прекрасно осознавал, что его жизни угрожает опасность.

"Вы знаете весь мой негатив к Януковичу, который я позволил себе выплеснуть публично, заключается в том, что даже если он понимал, что он умрет, а он, скорее только, понимал, что он умрет, должен был остаться и умереть. Он глава государства. Он, избираясь на эту должность, должен был понимать, что такой час может настать. Если бы он остался, то не было бы таких трагических событий", - пояснил Добкин.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, адвокаты обвиняемого в государственной измене беглого президента Украины Виктора Януковича предоставили суду текст его обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину от 1 марта 2014 года .

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