С помощью этой фальсификации журналисты и режиссер хотели показать, как в будущем будут выглядеть фейковые новости

Американский режиссер Джордан Пил («Прочь») и издание BuzzFeed опубликовали видеообращение Барака Обамы, в котором 44-й президент США называет Дональда Трампа «засранцем» и сообщает, что злодей Киллмонгер из «Черной Пантеры» был прав, информирует svodka.net.

На самом деле прежний президент ничего такого не говорил. Ролик был создан с помощью программы Fakeapp и графического редактора Adobe After Effects, а голос Обамы сымитировал Пил. С помощью этой фальсификации журналисты и режиссер хотели показать, как в будущем будут выглядеть фейковые новости. Сам Джордан Пил тоже появляется в ролике и призывает зрителей критически относиться к информации из интернета.

Это не первый подобный случай. В июле 2017 года исследователи из Университета Вашингтона провели подобный опыт, в котором с помощью нейросети и аудиоманипуляций создали поддельную речь Обамы.

Читайте: Барак Обама с супругой Мишель ведут переговоры с Netflix о собственном шоу

Сводка.нет - Новости Украины и Мира