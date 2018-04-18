В Оболонском райсуде Киева показали рассекреченное письмо СБУ главе Администрации Президента Украины Виктора Януковича, в котором спецслужбы предупреждали его об активизации Россией сепаратистских сил в восточных и южных регионах Украины. Клюев получил от СБУ письмо с предупреждением об активизации России на юге и востоке Украины Фото: ЕРА . Письмо Клюеву рассекретила и передала судье сторона обвинения по делу Януковича."Анализ имеющейся информации свидетельствует об активизации... пророссийских сил в рамках проектов, формально направленных на защиту интересов русскоязычного населения в условиях обострения общественно-политической ситуации в Украине. На практике речь идет о попытках иностранного государства инспирировать сепаратистские настроения и навязать мысль о необходимости вмешательства России во внутренние дела нашего государства", – говорится в документе.Основные опасения спецслужб вызывала ситуация на юге и востоке Украины, где сепаратисты призывали к федерализации Украины на фоне ослабления влияния Партии регионов.В СБУ сообщили, что Россия высадила в Украине "мощный десант" политиков и экспертов и оказывает идеологическую и организационную поддержку сепаратистам в Крыму и сформировала силы, которые могут объявить об автономии в случае прихода к власти в Киеве оппозиции."Особенно опасным является то, что их инициативы сопровождаются идеями автономизации, федерализации и обращениями за помощью вплоть до военной интервенции в адрес руководства Российской Федерации", – говорится в письме.Суд отметил, что к письму приложена резолюция Клюева "для реагирования" и расписана на сотрудников АП.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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