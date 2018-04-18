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В 2014 году СБУ предупреждала Администрацию Президента Януковича о роли РФ в консолидации пророссийских сил
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18.04.2018 13:19
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В Оболонском райсуде Киева показали рассекреченное письмо СБУ главе
Администрации Президента Украины Виктора Януковича, в котором
спецслужбы предупреждали его об активизации Россией сепаратистских
сил в восточных и южных регионах Украины. Клюев получил от СБУ
письмо с предупреждением об активизации России на юге и востоке
Украины Фото: ЕРА . Письмо Клюеву рассекретила и передала судье
сторона обвинения по делу Януковича."Анализ имеющейся информации
свидетельствует об активизации... пророссийских сил в рамках
проектов, формально направленных на защиту интересов русскоязычного
населения в условиях обострения общественно-политической ситуации в
Украине. На практике речь идет о попытках иностранного государства
инспирировать сепаратистские настроения и навязать мысль о
необходимости вмешательства России во внутренние дела нашего
государства", – говорится в документе.Основные опасения
спецслужб вызывала ситуация на юге и востоке Украины, где
сепаратисты призывали к федерализации Украины на фоне ослабления
влияния Партии регионов.В СБУ сообщили, что Россия высадила в
Украине "мощный десант" политиков и экспертов и оказывает
идеологическую и организационную поддержку сепаратистам в Крыму и
сформировала силы, которые могут объявить об автономии в случае
прихода к власти в Киеве оппозиции."Особенно опасным является то,
что их инициативы сопровождаются идеями автономизации,
федерализации и обращениями за помощью вплоть до военной
интервенции в адрес руководства Российской Федерации", –
говорится в письме.Суд отметил, что к письму приложена резолюция
Клюева "для реагирования" и расписана на сотрудников АП.Россия
аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров.В Оболонском суде Киева
рассматривают дело по обвинению Януковича в
госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве
на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
повлекшем гибель людей.Янукович был президентом Украины с 2010-го
по 2014 год, после бегства из страны проживает в
России.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса
Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437
(пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110
(пособничество в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия).
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