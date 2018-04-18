|Запрет в России Linkedin принес много проблем в «Газпром»
|18.04.2018 13:20
|
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в компании.
Ситуацию осложняет также секвестирование количества кадровых агентств, привлекаемых для закрытия сложных вакансий. Так, за год с момента начала поиска кандидатов для работы в новом трейдинговом подразделении «Газпрома» в Санкт-Петербурге удалось найти только 3 сотрудника (10% от общего штата численностью около 30 человек).
Российский Роскомнадзор, осуществляющий контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, заблокировал LinkedIn еще в 2016 году, поскольку сеть не выполнила требование ведомства о локализации данных российских пользователей на территории России.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями