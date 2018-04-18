Количество гипертоников в увеличилось на 103 миллиона.

Это никак не связано с распространением сердечно-сосудистых болезней — причина столь резкого изменения заключается в пересмотре критериев определения повышенного давления, передает со ссылкой на .

До недавних пор диагноз гипертония ставился при АД 140/90 и выше. Считалось, что показатели ниже этой отметки являются нормальными и не требуют приема лекарств. 13 ноября Американская кардиологическая ассоциация сообщила об изменении критериев. Отныне норма — это менее 120/80, давление 120-129/80 медики классифицируют как повышенное, 130-139/80-89 — как гипертонию 1-й стадии, более 140/90 — как гипертонию 2-й стадии, 180/120 и выше — гипертонический криз, требующий немедленной медицинской помощи.

Соответствующие стандарты опубликовали в новом руководстве, согласно которому 46% жителей — гипертоники. Медицинское ведомство записало полстраны в ряды пациентов кардиологов в превентивных целях. С помощью этого пугающего шага врачи надеются сократить количество сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов — основных причин смертности. По мнению экспертов, людям с давлением 130/80 и выше следует его тщательно контролировать и снижать наряду с изменением образа жизни и отказом от вредных привычек. В рамках новых принципов большему количеству пациентов будет рекомендован прием препаратов. Кардиологи также призывают к отказу от сигарет, алкоголя и избыточного количества соли, снижению лишнего веса. Не помешает также обратить особое внимание на рацион, включив в него богатые калием продукты (бананы, картофель, авокадо и темные листовые овощи). Отметим, что норма АД отличается для представителей разных возрастных категорий. Так, для детей до 12 лет это 106-113/71-78. Пожилым людям в возрасте от 60 лет рекомендуют ориентироваться на показатель систолического давления до 150 мм рт.ст.

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