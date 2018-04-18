Президент страны считает такой секс неправильным

Мусевени высказался против «неправильных сексуальных практик" в рамках кампании по их криминализации. По его словам, их насаживают "какие-то чужаки", сообщает Daily Mail Online.

"Рот создали для еды, а не для секса. Мы знаем, куда (каким образом, - Ред.) Занимаются сексом, и где он находится" , - заявил политик.

Напомним, с февраля 2014 года в Уганде гомосексуальность преследуется по закону. Тем, кого обвинили в однополых отношениях впервые, грозит до 14 лет тюрьмы. Гомосексуалов-рецидивистов ждет пожизненное заключение. После подписания закона Мусевени сделал заявление, что люди, которые занимаются оральным сексом, "могут заболеть глистами".