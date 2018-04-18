|В Уганде хотят запретить оральный секс
|18.04.2018 13:21
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Президент страны считает такой секс неправильнымПрезидент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что хочет запретить в стране оральный секс.
Фото: maximummedia.ie
Мусевени высказался против «неправильных сексуальных практик" в рамках кампании по их криминализации. По его словам, их насаживают "какие-то чужаки", сообщает Daily Mail Online.
"Рот создали для еды, а не для секса. Мы знаем, куда (каким образом, - Ред.) Занимаются сексом, и где он находится" , - заявил политик.
Напомним, с февраля 2014 года в Уганде гомосексуальность преследуется по закону. Тем, кого обвинили в однополых отношениях впервые, грозит до 14 лет тюрьмы. Гомосексуалов-рецидивистов ждет пожизненное заключение. После подписания закона Мусевени сделал заявление, что люди, которые занимаются оральным сексом, "могут заболеть глистами".
Также в 2013 году парламент Уганды запретил мини-юбки, а также видеозаписи и фотографии женщин, которые носят этот предмет одежды. В итоге из эфира телевидения Уганды исчезли западные музыкальные клипы и фильмы, а местные таблоиды стали менее красочными. Все это - в рамках борьбы с порнографией. Во порнографию подпадают все видеозаписи, изображения, литературные произведения, выставки, в которых демонстрируются или описываются обнаженные бедра, ягодицы или грудь.