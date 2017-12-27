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16 вопросов, которые могут спасти жизнь вашему ребенку
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С наступлением школьной поры нужно еще раз
убедиться, что ваш ребенок знает все правила собственной
безопасности.
Редакция собрала для вас список вопросов, которые
вы сможете задать детям, а также распечатать
на листе A4 для тестирования в дальнейшем. Поверьте,
некоторые ответы могут вас удивить,
передает .
Как будет вести себя ребенок в опасной ситуации?
Ответы на вопросы:
- Ребенок остался один дома, а в квартиру пытается
проникнуть преступник? Необходимо позвонить родителям,
а только после набрать службу спасения 112. Разговор
со специалистом может затянуться, а в это время
родители смогут позвонить знакомым соседям
и предупредить их.
- Нельзя брать у незнакомых людей еду, игрушки и другие
вещи! Научите ребенка, что он изредка может воспользоваться
щедростью соседской бабушки, которая угощает ребят сладостями,
но не более.
- Если возникла пожароопасная ситуация в доме или квартире
в отсутствие родителей, необходимо быстро покинуть помещение
и набрать номер 112. Пока пожарная служба будет ехать
к месту возгорания, ребенок должен обратиться к соседям.
Самостоятельно гасить пожар категорически запрещено!
- Если ребенка на улице кто-то чужой просит о помощи,
то необходимо ответить отказом. Отвечать нужно четко
и быстро, а после уходить. Если человеку действительно
нужна помощь, в первую очередь он обратится
ко взрослым.
-
Главное в этой ситуации — сохранять спокойствие,
не провоцируя животных на атаку. Нельзя смотреть собакам
в глаза, но можно отвлечь их внимание любой вещью:
это может быть кепка, зонт или тетрадь. Нужно аккуратно откинуть
предмет в сторону, а после постепенно удаляться
от стаи, но не поворачиваться к ней спиной.
-
Научите ребенка, что ходить в гости с малознакомыми
людьми запрещено. Даже если чужой человек представился другом
семьи. Нельзя ходить в гости не только
с малознакомыми взрослыми, но и детьми-ровесниками.
Ребенок всегда может отказаться, сославшись на то, что
за ним следит один из родителей.
-
Ребенку необходимо немедленно выйти из квартиры, обратиться
к соседям и вызвать пожарных — 104.
-
Входить в лифт с незнакомцами нельзя. Научите ваше
чадо отвечать отказом на предложение зайти в лифт. Вместо
этого ребенок может сказать, что подождет родителей, которые
вот-вот должны подойти. И напомните ему, что наиболее
безопасное передвижение вероятно лишь с хорошо знакомыми
взрослыми.
-
Верное решение в этой ситуации — зайти
в супермаркет, парикмахерскую или другое людное заведение,
а уже оттуда позвонить родителям.
-
Нельзя открывать дверь чужим людям. Кажется, об этом знают
все. Убедитесь, что ребенок верно понял составляющие этого правила.
Некоторые твердо уверены, что главная опасность
за дверями — это мужчины. Однако следует знать, что
опасность могут представлять и милые бабушки, и добрые
тети, и даже дети.
-
Что делать, если кто-то незнакомый схватил ребенка? Самое верное
действие — привлечь внимание людей. Можно кричать
и драться, а при необходимости нужно взять камень
и разбить им ближайшее окно или машину. Возмещение ущерба
не так опасно, как последствия встречи
со злоумышленниками.
-
Если ребенок оказался в толпе, научите его сохранять
спокойствие. Необходимо постепенно смещаться на край толпы,
но не идти против нее. Нельзя приближаться
к выступающим предметам, например столбам и решеткам.
Если ребенок попал в толпу со знакомым взрослым, тогда
следует попросить взрослого взять малыша на плечи.
-
Если ребенок оказался на улице во время грозы,
то первое, что нужно сделать — найти безопасное укрытие.
Можно зайти в ближайший магазин или подъезд. Если рядом нет
укрытия, можно спрятаться в низкорослом участке леса или
парка. Нельзя находиться возле металлоконструкций, водоемов,
высоких деревьев и автомобилей. Помните, что самая опасная
та молния, за которой быстро следует раскат грома.
-
Нельзя поддаваться на провокации и угрозы
злоумышленников. Если ребенок получает угрозы, он должен
немедленно обратиться к родителям или к специалистам
телефона доверия. Задача каждого родителя — установить
с ребенком доверительные отношения без вмешательства
в личное пространство.
-
Ребенок должен знать, что кататься на замерзшей речке
категорически запрещено! Для подобных развлечений должны быть
отведены специальные места под наблюдением взрослых.
-
Расскажите ребенку об опасности лекарственных препаратов.
Даже если ребенок уверен, что анальгин избавляет от головной
боли, брать домашнюю аптечку без родителей нельзя. В случае
недомогания позвонить маме, папе или ближайшим родственникам.
Обучайте ребенка правилам безопасного поведения постепенно
и размеренно. У него не должно возникнуть ощущения,
что внешний мир — это зло. Пусть дитя будет внимателен
и осторожен в определенных ситуациях,
а в остальное время наслаждается самой прекрасной
жизненной порой — детством.
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