16 вопросов, которые могут спасти жизнь вашему ребенку По теме: С наступлением школьной поры нужно еще раз убедиться, что ваш ребенок знает все правила собственной безопасности. Редакция собрала для вас список вопросов, которые вы сможете задать детям, а также распечатать на листе A4 для тестирования в дальнейшем. Поверьте, некоторые ответы могут вас удивить, передает . Как будет вести себя ребенок в опасной ситуации? Ответы на вопросы: Ребенок остался один дома, а в квартиру пытается проникнуть преступник? Необходимо позвонить родителям, а только после набрать службу спасения 112. Разговор со специалистом может затянуться, а в это время родители смогут позвонить знакомым соседям и предупредить их. Нельзя брать у незнакомых людей еду, игрушки и другие вещи! Научите ребенка, что он изредка может воспользоваться щедростью соседской бабушки, которая угощает ребят сладостями, но не более. Если возникла пожароопасная ситуация в доме или квартире в отсутствие родителей, необходимо быстро покинуть помещение и набрать номер 112. Пока пожарная служба будет ехать к месту возгорания, ребенок должен обратиться к соседям. Самостоятельно гасить пожар категорически запрещено! Если ребенка на улице кто-то чужой просит о помощи, то необходимо ответить отказом. Отвечать нужно четко и быстро, а после уходить. Если человеку действительно нужна помощь, в первую очередь он обратится ко взрослым. Главное в этой ситуации — сохранять спокойствие, не провоцируя животных на атаку. Нельзя смотреть собакам в глаза, но можно отвлечь их внимание любой вещью: это может быть кепка, зонт или тетрадь. Нужно аккуратно откинуть предмет в сторону, а после постепенно удаляться от стаи, но не поворачиваться к ней спиной. Научите ребенка, что ходить в гости с малознакомыми людьми запрещено. Даже если чужой человек представился другом семьи. Нельзя ходить в гости не только с малознакомыми взрослыми, но и детьми-ровесниками. Ребенок всегда может отказаться, сославшись на то, что за ним следит один из родителей. Ребенку необходимо немедленно выйти из квартиры, обратиться к соседям и вызвать пожарных — 104. Входить в лифт с незнакомцами нельзя. Научите ваше чадо отвечать отказом на предложение зайти в лифт. Вместо этого ребенок может сказать, что подождет родителей, которые вот-вот должны подойти. И напомните ему, что наиболее безопасное передвижение вероятно лишь с хорошо знакомыми взрослыми. Верное решение в этой ситуации — зайти в супермаркет, парикмахерскую или другое людное заведение, а уже оттуда позвонить родителям. Нельзя открывать дверь чужим людям. Кажется, об этом знают все. Убедитесь, что ребенок верно понял составляющие этого правила. Некоторые твердо уверены, что главная опасность за дверями — это мужчины. Однако следует знать, что опасность могут представлять и милые бабушки, и добрые тети, и даже дети. Что делать, если кто-то незнакомый схватил ребенка? Самое верное действие — привлечь внимание людей. Можно кричать и драться, а при необходимости нужно взять камень и разбить им ближайшее окно или машину. Возмещение ущерба не так опасно, как последствия встречи со злоумышленниками. Если ребенок оказался в толпе, научите его сохранять спокойствие. Необходимо постепенно смещаться на край толпы, но не идти против нее. Нельзя приближаться к выступающим предметам, например столбам и решеткам. Если ребенок попал в толпу со знакомым взрослым, тогда следует попросить взрослого взять малыша на плечи. Если ребенок оказался на улице во время грозы, то первое, что нужно сделать — найти безопасное укрытие. Можно зайти в ближайший магазин или подъезд. Если рядом нет укрытия, можно спрятаться в низкорослом участке леса или парка. Нельзя находиться возле металлоконструкций, водоемов, высоких деревьев и автомобилей. Помните, что самая опасная та молния, за которой быстро следует раскат грома. Нельзя поддаваться на провокации и угрозы злоумышленников. Если ребенок получает угрозы, он должен немедленно обратиться к родителям или к специалистам телефона доверия. Задача каждого родителя — установить с ребенком доверительные отношения без вмешательства в личное пространство. Ребенок должен знать, что кататься на замерзшей речке категорически запрещено! Для подобных развлечений должны быть отведены специальные места под наблюдением взрослых. Расскажите ребенку об опасности лекарственных препаратов. Даже если ребенок уверен, что анальгин избавляет от головной боли, брать домашнюю аптечку без родителей нельзя. В случае недомогания позвонить маме, папе или ближайшим родственникам. Обучайте ребенка правилам безопасного поведения постепенно и размеренно. У него не должно возникнуть ощущения, что внешний мир — это зло. Пусть дитя будет внимателен и осторожен в определенных ситуациях, а в остальное время наслаждается самой прекрасной жизненной порой — детством.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура что ребенок если нельзя или Теги: общество