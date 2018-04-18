Запрет в России социальной сети для поиска и установления деловых контактов Linkedin осложнил для «Газпрома» поиск квалифицированных специалистов мирового класса, сократив источники поиска кандидатов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в компании.

Ситуацию осложняет также секвестирование количества кадровых агентств, привлекаемых для закрытия сложных вакансий. Так, за год с момента начала поиска кандидатов для работы в новом трейдинговом подразделении «Газпрома» в Санкт-Петербурге удалось найти только 3 сотрудника (10% от общего штата численностью около 30 человек).

Российский Роскомнадзор, осуществляющий контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, заблокировал LinkedIn еще в 2016 году, поскольку сеть не выполнила требование ведомства о локализации данных российских пользователей на территории России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира