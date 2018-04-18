В американском штате Оклахома из-за масштабных лесных пожаров, погибло уже два человека, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что лесной пожар вспыхнул еще на прошлой неделе, а на данный момент огнем охвачена почти сотня тысяч гектаров.

Кроме этого, в более полусотни округов Оклахомы губернатор уже объявил чрезвычайное положение.

Напомним, площадь пожаров на юге Калифорнии превышает 57 тысяч гектаров, 212 тысяч человек эвакуированы.

Как сообщал svodka.net, в южной части Франции, а также на Корсике вечером в понедельник, 24 июля, начались масштабные лесные пожары . Площадь пожара на Ривьере равна 800 гектарам. Для тушения пожара местные власти привлекли около 300 спасателей и авиационную технику.

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