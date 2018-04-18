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Медведчук: В Москве я выполняю просьбы Порошенко
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18.04.2018 13:26
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Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук заявил, что президент
Украины Петр Порошенко назначил его переговорщиком по вопросам
обмена удерживаемыми лицами из-за личных отношений политика с
президентом России Владимиром Путиным. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Медведчук: Не думаю, что Путину
нужны в Украине люди, которые бы представляли его политику Фото:
ЕРА DW (Russian) в YouTube."Я не думаю, что Владимиру Путину
как президенту Российской Федерации нужны в Украине люди, которые
бы представляли его политику. Я думаю, что больше необходимы в
Украине сегодня люди, которые бы могли общаться напрямую с
представителями руководства Российской Федерации, в том числе и с
представителями руководства непризнанных республик в Донецке и
Луганске. Еще раз подчеркиваю – напрямую. Для того, чтобы
достигать какого-либо результата… следовательно в данном случае то,
что я делаю в Москве, – я выполняю просьбы президента Украины
Петра Порошенко. Как в одном вопросе – обмена и освобождения
удерживаемых лиц… так и в вопросах возможных путей продвижения в
реализации Минских соглашений, которые были подписаны в феврале
2015 года", – заявил Медведчук. По его словам,
Порошенко на пресс-конференции в феврале говорил: "Медведчук –
самый эффективный по вопросу освобождения удерживаемых лиц. Почему?
Потому что у него есть личные отношения с господином Путиным".По
данным СМИ, Медведчук является кумом Путина.Он возглавлял
Администрацию Президента Леонида Кучмы с 12 июня 2002
года по 21 января 2005-го. В состав подгруппы по
гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной
группы Медведчук входит с мая 2015 года. Подгруппа занимается
обменом удерживаемыми лицами.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские
соглашения, регламентирующие согласие конфликта на
Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают
прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения,
освобождение всех заложников, а также восстановление полного
контроля над государственной границей со стороны правительства
Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений
полностью пока не выполнен.
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