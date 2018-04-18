Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Петр Порошенко назначил его переговорщиком по вопросам обмена удерживаемыми лицами из-за личных отношений политика с президентом России Владимиром Путиным. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Медведчук: Не думаю, что Путину нужны в Украине люди, которые бы представляли его политику Фото: ЕРА DW (Russian) в YouTube."Я не думаю, что Владимиру Путину как президенту Российской Федерации нужны в Украине люди, которые бы представляли его политику. Я думаю, что больше необходимы в Украине сегодня люди, которые бы могли общаться напрямую с представителями руководства Российской Федерации, в том числе и с представителями руководства непризнанных республик в Донецке и Луганске. Еще раз подчеркиваю – напрямую. Для того, чтобы достигать какого-либо результата… следовательно в данном случае то, что я делаю в Москве, – я выполняю просьбы президента Украины Петра Порошенко. Как в одном вопросе – обмена и освобождения удерживаемых лиц… так и в вопросах возможных путей продвижения в реализации Минских соглашений, которые были подписаны в феврале 2015 года", – заявил Медведчук. По его словам, Порошенко на пресс-конференции в феврале говорил: "Медведчук – самый эффективный по вопросу освобождения удерживаемых лиц. Почему? Потому что у него есть личные отношения с господином Путиным".По данным СМИ, Медведчук является кумом Путина.Он возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы с 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го. В состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы Медведчук входит с мая 2015 года. Подгруппа занимается обменом удерживаемыми лицами.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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