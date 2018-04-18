Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на «Интерфакс-Украина«, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Возглавил данную комиссию первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, а в состав вошли заместители министров профильных министерств и ведомств.

Кроме того, правительство утвердило положение о комиссии по содействию проведению всеукраинской переписи населения.

По словам Кубива, вопрос проведения переписи является очень ответственным, и работа комиссии позволит обеспечить координацию центральных органов власти в данном вопросе.

В своей работе комиссия учтет положения нового закона «Об образовании» и актов, которые касаются внутренне перемещенных лиц.

Кубив добавил, что комиссия по результатам работы внесет предложения по срокам проведения пробной переписи населения и по выбору варианта ее проведения в 2020 году.

В Украине перепись населения прошла в 2001 году.

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