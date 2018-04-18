Телеграм-канал Mash сообщил о том, что неизвестные похитили барокамеру из Музея космонавтики, в которой в свое время тренировались такие покорители космоса, как Юрий Гагарин, Георгий Гречко и Герман Титов, пишет со ссылкой на .

По данным Mash, барокамеру отвезли на реставрацию, чтобы в День космонавтики установить ее в музее ВДНХ. Мастер Анатолий Фабричнов забрал ее из музея и оставил на охраняемой стоянке в Строгино. Когда он вернулся за ней, экспоната не обнаружилось. Охранники рассказали, что капсулу забрали неизвестные, представившись реставраторами.

Фабричнов написал заявление в полицию, но пообещал забрать его, если барокамеру вернут.

Между тем в московском Музее космонавтики информацию не подтвердили, заявив, что никакой барокамеры между экспонатов у них не было, и посоветовали обратиться в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, однако там заявили, что их барокамера на месте.

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