В ближайшее время в Украине пройдет перепись населения.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

"Надо готовиться к переписи населения. Эти подсчеты дадут нам понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов. Надо это делать максимально быстро", - сообщил Гройсман.

Также на заседании 18 апреля Кабинет министров поддержал проект постановления о создании Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.

По данным Госстата, на конец 2017 года, население Украины составляло 42 307 656 человек. За 2017 год население Украины уменьшилось приблизительно на 154 562 человек. Учитывая, что население Украины в начале года оценивалось в 42 462 218 человек, годовой прирост составил -0,36 %.

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